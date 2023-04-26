紐約客談／「抽籤」不如「走線」 美國移民政策荒謬

2024財年度的工作簽證(H1-B)抽籤塵埃落定，中籤率再創新低。抽籤者哀鴻遍野，有些運氣不佳者甚至已經連續多年未能中籤，只能花著高額的學費找學校掛靠，卑微地祈求能留在美國合法工作的身分。

與此同時，透過「走線」方式從邊境非法入境 美國的中國人數量爆炸式上升。知情人士透露，「走線」者通常在幾個月內就能得到上庭機會，只要庇護申請的面談通過，很快就能拿到工卡乃至綠卡 。同樣是申請政治庇護，以合法方式入境美國者，通常也要等上多年，才能獲得上庭的機會。

「走線」者的勇氣當然不容否定，但與技術移民 抽籤定命運，且「幸存概率」愈來愈低的境況相比，非法入境的「性價比」簡直高到讓人嫉妒。從結果上看，這樣的移民政策是在打擊「良民」、鼓勵違法。

從目前的情勢看，技術移民占比最大的兩個群體，印度人和中國人，抽不中籤就乖乖回國都不是好的選項，多數運氣不佳者，會以迂迴的方式暫時逗留在美國，等待來年的抽籤。在總名額不變的情況下，參與抽籤以及遭遇淘汰的人數，就像滾雪球一樣愈來愈龐大。

對綠卡的發放設定限額是可以理解的，然而在所有以移民為立國之本的國家中，連工作許可都如此苛刻設限的僅有美國。這既不公平，更不合理，而且完全違背以「機會平等」為大旗的所謂美國精神。H1-B身分的申請門檻本就很嚴苛，目的就是把那些既低薪又有些技術門檻、美國人根本不願或不能做的工作留給外來移民。如因不努力而被淘汰，無可抱怨，然而如果從一開始，機會都不給，沒有人會服氣。