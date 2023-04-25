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受保護單車道 紐約市5區擴建

記者鄭怡嫣／紐約報導
市交通局表示，將新建受保護單車道。(市交通局提供)
市交通局表示，將新建受保護單車道。(市交通局提供)

因應紐約市單車騎士數量再創新高，且今年已發生11起單車騎士致死事故，市交通局(Department of Transportation)24日宣布，將於今年在五區擴增受保護單車道(protected bike lanes)，並加固總長逾10哩的現有單車道，保證騎士安全的同時也鼓勵更多民眾使用單車出行。

根據市交通局，受保護單車道將在全市五區車流量較高的地段以及缺乏單車基礎建設的優先投資社區(priority investment areas)等地擴建；同時，橫跨曼哈頓及布朗士的華盛頓大橋(Washington Bridge)大學大道(University Ave.)至阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave.)路段、以及皇后區艾達博大橋165大道至Kiteboard Launch路段，也將新建兩條受保護單車道。

此外，對現有單車道，市府將選擇超過10哩的路段進行加固，同時也將加固5哩長的新單車道，其中包括安裝混凝土護欄、繼續在五大區單車道測試新型材料等，進一步保障騎士安全。

另一方面，市交通局也表示，今年晚些時候將展開有關電單車安全騎行的宣傳活動。數據顯示，近期單車致死事故案提增的一大主因便是由於電單車，2023年的電單車致死案件，五成為不涉及其他車輛的失控撞車(solo collisions)。宣傳活動將教育民眾如何正確加速、制動、以及以適當速度行駛電單車。

對此，作為前任布碌崙(布魯克林)區長的市長亞當斯(Eric Adams)表示，他多年來都倡導更多市民使用單車，並創建更多單車基建促促進公共安全，單車騎士的持續增長標誌著城市的進步，但也必須給予新老騎士更安全的騎行環境。

市交通局的最新數據顯示，全市單車騎士總數再創新高，去年周內單日經過東河大橋以及曼哈頓中城的單車行車平均次數超過2萬4000此，突破歷史記錄。另一方面，涉及單車騎士的交通事故也在攀升，在今年，紐約市已有11位單車騎士喪生，455位騎士受傷，2022年同期僅二位騎士致死。

紐約市 曼哈頓 亞當斯

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