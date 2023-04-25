紐約市涉案槍枝 逾9成來自外州…全美平均3倍

紐約是跨州槍枝販運的最大受害者，超過九成的犯罪用槍枝來自外州。(記者許君達／攝影)

數據顯示，紐約市 超過九成的犯罪用槍枝來自外州。由於紐約自身的控槍制度非常嚴格，因此紐約成了受跨州流入槍枝危害最大的城市，外州涉案槍枝占比為全美平均水平的三倍。

根據聯邦酒精、菸草、火器和爆炸物管理局(ATF)的統計，從2017至2021年間，紐約五區涉及刑事案件的總共1萬2910支槍中，有93%購買自外州。相較之下，全美的犯罪用槍中，平均只有28%來自州外，排名第二的城市巴爾的摩的數字只有61%。

ATF的數據顯示，槍枝管控寬鬆的南部各州是紐約最大的犯罪用槍來源，其中犯罪分子從喬治亞州獲得了1736把槍，從維吉尼亞州 獲得了1677把槍，排名第三的的是南卡羅來納州有1421把。ATF局長戴托巴赫(Steven Dettelbach)表示，直到拜登政府下令進行槍枝販運的數據分析時，這些數字才得以曝光。

ATF紐約辦公室的負責人德維托(John DeVito)說，紐約擁有全美最嚴格的控槍法律，而在紐約的巨量人口中，很多人與南方州有著密切的家庭聯繫，這使得紐約成為一個理想的槍枝黑市，利潤驅使販運者大量從外州購買槍枝並帶回紐約非法出售。

針對全國各地不斷發生的大規模槍擊事件，戴托巴赫表示，刑事案件中槍枝來源的數據應被建檔研究，以便更加有針對性地阻止外地槍枝流入城市。比如，紐約市的涉案槍枝多數都是從南方州購買後，通過95號公路北上流入的，這種數據就可以幫助執法人員更有效地盤查可疑車輛。

約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授甘迺迪(David Kennedy)說，聯邦去年成立了五個執法突擊隊，專門打擊從槍枝管制寬鬆的州向管制嚴格的州販運槍枝的行為，這是打擊非法利益鏈條的一個重要步驟。不過，甘迺迪擔心全國步槍協會(NRA)對國會的影響力會扼殺這些能夠保護城市安全的重要措施。

「毒品 販運本身不具有暴力性，我們一直在打擊它。而從歷史上看，我們對非法槍枝市場則從來沒有投入過像對毒品一樣的重視。」甘迺迪說。