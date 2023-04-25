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持80假證件麻州盜刷信用卡 紐約3華人被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
奧本警方從三名紐約市民手中查貨80張虛假駕照。(取自奧本警方臉書)
奧本警方從三名紐約市民手中查貨80張虛假駕照。(取自奧本警方臉書)

三名來自紐約市的華人，因涉嫌使用假證與被盜信用卡購物，在麻州奧本市(Auburn)百貨商店被捕；警方還在他們的車上發現了80張虛假身分證件，證件上的照片均為全國各州的亞裔面孔女性。目前，三人被控身分詐欺、零售盜竊等罪，因有跨州作案情形，當地警方已聯絡聯邦調查局(FBI)協助，案件仍在繼續調查。

奧本警方表示，本月8日下午3時左右，警方接到報案稱在當地一家梅西百貨商店發現「可疑活動」，有三人持被盜駕照，試圖在商店內獲取信用額度並使用額度購物；在他們快要出店時，警方發現了他們的行蹤，並在他們駕車離開前將其攔下。

在獲得搜查令後，警方在他們的汽車內，發現80張虛假駕照，以及大量使用被盜信用卡及假證、在新英格蘭其他商店購買的商品；三人被控身分詐欺、有組織的零售盜竊、1200元以上的信用卡不當使用、1200元以上的竊罪、以及串謀(conspiracy)等罪。

根據當地警方的每日警務日誌，三嫌分別為報住在紐約史泰登島的26歲女子朱曉彬(ZHU, XIAOBIN，音譯，下同)、皇后區法拉盛的35歲女子葉雲霞(YE, YUNXIA YVONNE)、以及法拉盛的25歲男子趙莫森(ZHAO, MOSEN)。

警方表示，80張虛假駕照的身分，據信並無來自麻州當地的受害人，而是來自美國各地，其中包括德州、賓州、新州以及華盛頓州，有些假證使用了同一受害人的身分。警方發布的照片則顯示，假證上的照片均為亞裔女子。

案發地奧本警局副局長米爾斯(Scott Mills)表示，調查該案的警探們已與聯邦調查局以及美國特勤局(U.S. Secret Service)聯繫，鑑於多州頻發身分證件盜竊以及詐欺案件，可能會加大調查範圍；此外，警方也正在查看嫌犯身上的兩部手機，它們並未設密碼，聯邦警察或將根據手機上發現的內容而介入調查。

截至24日，案件仍在調查，三嫌可能被追加指控。

駕照 信用卡 詐欺

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