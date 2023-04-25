紐約客談／社團背書參選人 當心觸法

近年來華人 參政熱情高漲，競選話題在華裔 社區急劇升溫。參選人忙著到華社各組織拜票，介紹自己的政見，各社團也當仁不讓地「背書」起了參選人。不過，如果細究起來，並不是所有社區都有資格「背書」參選人的，各社團對此應該有清楚的認識，以免犯無心之過。

華社許多社團註冊的是501(c)(3)類免稅非營利機構。按照聯邦稅法，這類組織禁止參與競選活動，既沒有背書資格，也不能反對某一名參選人。法律嚴格禁止這類組織為了支持或反對某個參選人或公職人員，出版和分發書面和口頭的聲明。如果違反這條法律，社團將失去501(c)(3)免稅資格，還要補交稅款。

不過，如果社團註冊的是501(c)(4)、(5)、(6)類的社團，那麼這些社團就可以參與政治活動，支持或反對某一個參選人。所以，各社團在想要發表聲明支持某位參選人之前，最好先看看社團的資格，再做決定。

在這方面，中華公所是一個好例子。許多華裔參選人都會選擇去中華公所發表政綱，但中華公所從不公開表態，只是說歡迎在公所發表政見，交流看法，中華公所負責人也不會舉牌與參選人合影。這是一種嚴謹和負責的態度。

雖說發表意見，支持某個參選人司空見慣，也是主客雙方樂見的態度，不好拒絕，但如果這種表態訴諸文字，見諸報端，就有被人抓住把柄的可能。社團負責人對此應該心裡有數，該拒絕的時候拒絕，該打招呼的時候打招呼，以免留下後患。遵守法律也要從小事做起，哪怕是一件看來眼前不會有問題的事，該講究就要講究。