從4方面下手 根治心理健康危機 市議會擬投資社區

市議會23日公布「心理健康路線圖」計畫，要求市府增加精神病患強制送醫執法的透明度，並加大對社區支持力度。（市議會提供）

為應對紐約市 愈來愈嚴重的心理健康 危機，市議長歐德思(Adrienne Adams)、市議會心理健康委員會主席李琳達(Linda Lee)和多數黨領袖鮑維斯(Keith Powers)23日共同公布「心理健康路線圖」(Mental Health Roadmap)的計畫，要求市府增加精神病患強制送醫執法的透明度，並加大對社區支持力度，從根源上緩解心理健康危機。

市長亞當斯(Eric Adams)此前授權執法機關可在未徵得當事人同意的情況下，將被懷疑有精神疾患的人強制送院就醫，引起濫用執法權的爭議；歐德思表示，市長處理危機的方式過度依賴被動的反應，此次的路線圖則會側重於社區層面的關懷和治療，從源頭上減緩城市所面臨的精神病患無處可去、流浪街頭造成安全隱患的問題。

路線圖的重點包括四個方面，首先是擴大預防和支持性服務，包括在五區設置更多危機緩解中心，確保每區最少有兩個為嚴重精神疾病患者增加「會所式」社區中心，同時計畫投資 2800萬元升級和擴建學校的心理健康診所，並投資500萬元用於學生心理健康支持，170萬元用於五歲以下兒童的心理健康服務。

其次是減少刑事司法系統的介入，要求市府提供報告，披露對街頭疑似精神病患強制送醫的執行情況，並且在新財年預算中增加1280萬元確保380套保障性住房，提供給患有精神疾病的無家可歸者；其他方面還包括，對建立健康服務團隊的投資和提高公眾意識，具體措施包括與學術機構合作建立心理健康專業團隊培訓計畫，以及提供多語種服務等。

李琳達表示，紐約所經歷的心理健康危機在疫情之前就已經很嚴重，而長期以來，紐約市對於心理健康預防和治療的基礎設施常年不足，且資源分配不平等；她說，市議會的路線圖旨在擴大對社區層面的投資，將精神病患的問題盡可能解決在社區層面上，避免將其投入社會、最終不得不由刑事司法機構去解決問題。