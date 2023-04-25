紐約州低收戶冷氣補助金 5/1開放申請 幼兒長者優先

為了讓低收入家庭和弱勢群體能夠在家中享受涼爽環境，州長霍楚宣布提供冷氣補助金。(圖：州府提供)

紐約即將迎來炎炎夏日，如何應對高溫 成了低收入 家庭的難題；州長霍楚 (Kathy Hochul)24日宣布將通過家庭能源補助計畫(Home Energy Assistance Program，簡稱HEAP)，拿出1500萬元的冷氣補助金(Cooling Assistance program)，為無法負擔空調的低收入家庭和弱勢群體提供空調補助，5月1日將開放申請，近兩萬家庭將受益。

霍楚表示，氣溫即將上升，許多人卻無法承擔冷氣費用，「我們致力於確保低收入和弱勢家庭有辦法在自己家中保持安全、舒適和涼爽。」据悉，此計畫將由州府臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)監管，通過提供一筆可購買空調和安裝的費用來補貼家庭，預計全州將有1萬8500戶家庭能得到該補助。

申請冷氣補助金的民眾必須滿足家庭能源補助計畫(HEAP)的資格標準和收入水平，這個標準因家庭規模而異，並且需要滿足家庭中有成員患有會因高溫而惡化的疾病，或者有6歲以下幼童，或有60歲以上的老人等條件。例如，若一個四口之家每年可以賺到6萬5829元，或每月有5485元收入，仍然有資格獲得援助。更多資格詳情可上access.nyc.gov查詢。

冷氣補助金的申請將從5月1日(周一)開始，到8月31日結束，先到先得，用完即止。紐約市居民可以親自到市資源管理局(HRA)福利獲取中心申請，也可以致電(718)557-1399或通過Access .nyc.gov網站申請。