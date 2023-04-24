格蘭街地鐵站翻新 地面乾淨、老鼠不見了 華人驚喜

經過清理，過去活躍在站台下的垃圾已不見蹤影。(記者許君達／攝影)

大都會運輸署(MTA )近日完成了對位於曼哈頓華埠 的格蘭街(Grand St)地鐵站 的整修與深度清潔工作，令車站面貌煥然一新；華裔乘客表示，在翻新的車站乘車，心情更加舒暢。

站台地面原有的水泥裂縫都被用灰漿修補過。(記者許君達／攝影)

格蘭街地鐵站有B線和D線列車經過，是華埠東北部地區最繁忙的地鐵站之一。據MTA介紹，這項名為「煥然一新」(Re-NEW-vation)的工作內容包括整修樓梯和牆壁、重新粉刷天花板、更新照明設備、修理長椅以及用高壓水力深度沖洗了包括軌道在內的站內所有區域。工程於該站周末停運的55個小時之內完成。

設施升級工程主要在車站的地下部分完成，但記者發現，只要仔細觀察，在車站入口處即可看到黑白結合的牆體重新刷過漆，閃閃發亮。三個出入口的樓梯表面換上了新的金屬防滑裝置，進入站廳層後，地面上長年累積的油污狀穢物被一掃而空，露出混凝土表面本身的顏色，紐約地鐵內常有的不良味道也很難聞到；此前常被遊民占據的木製休息長椅也翻修一新，以往所積累的陳年泥垢全部被清理乾淨，頗受乘客歡迎，借坐者絡繹不絕。

住在附近但不常乘地鐵的居民林先生進站後發現，地面乾淨敞亮了，令他頗感驚喜。在站台上，水泥地面原有的一些裂縫不僅藏污納垢、還可能給腿腳不便的乘客造成意外傷害，此次的翻修中，這些裂縫都被用灰漿勾填，令地面重新變得平整。乘客陳Amy對此表示讚賞，她表示，自己拖拉行李用的手拖車車輪以前經常被這些裂縫磕碰，現在方便多了。

經過深度清潔，站廳走廊已沒有陳年污漬。(記者許君達／攝影)

記者發現，清潔不僅限於乘客活動的區域，還包括站台下的鐵軌部位。常年佈滿油泥和垃圾的路基、第三軌蓋板以及中央排水溝都進行過深度清潔，讓人看上去舒服得多，而垃圾的減少也讓平日橫行軌道內的老鼠不見了蹤影。

MTA表示，根據調查的結果，車站清潔度是提升用戶滿意度的重要指標。「煥然一新」計畫是市交通局所提出的「更快、更清潔、更安全」計畫的重要組成部分，該計畫最初於2022年在布朗士區的部分地鐵線上試行，旨在利用常規周末閉站檢修的時間段同時進行車站的翻修和清潔工作。格蘭街站是今年4月最新一批共13個試點車站之一，交通局還計畫在6月底之前完成34個車站，以實現其2023年度完成50個車站「煥然一新」的目標。