曼哈頓華埠監獄改建引反彈 市府承諾「下次討論前」先停工

華埠監獄目前處於停工狀態。(記者張晨／攝影)

日前市府在未通告社區及選區內民選官員的情況下，批准曼哈頓華埠 拘留中心(Manhattan Detention Center)拆除許可，遭到社區強烈反彈；據市議員馬泰(Christopher Marte)22日表示，在與市府碰面後，對方承諾「直到下次有機會再開會商討」前，將暫時停工。

市府於19日，在未提前告知社區下，直接在曼哈頓第一社區委員會上宣布已通過拆除許可，隔日即開始動工，受到社區的反彈，並原定計畫於22日在工地外舉行示威抗議活動。

不過根據馬泰表示，在與市府碰面後，對方已經承諾停工，「直到下一次他與市府會面」，具體時間未知，但其辦公室也透露，市府或會因此「開口」，考慮此前承諾。

22日可見工地雖然已停工，但起重機和施工設備仍在院中，靠近巴士打街(Baxter St.)的一側外牆則已被拆除。

此前馬泰表示，在六周前曾和其他幾名民選官員及市府官員開會討論了原址重建、避免拆除的可能性，市府官員當時承諾將提供該計畫的進一步信息，也願提供讓民選官員資訊工程專家進行分析的技術信息。

馬泰此前提出決議案，呼籲重新利用和改造曼哈頓拘留中心，透過原址改建成為城區監獄 ，而非拆除現有建築後再新建高層監獄；當時，市府並未核發拆除許可，施工方只有內部施工和搭建鷹架的許可。