布碌崙電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸

住戶們重返屋內將未燒毀的物品搬運下來。(記者顏潔恩／攝影)

電單車鋰電池起火事故又添一遭。布碌崙 (布魯克林)7大道一棟商住樓，22日早晨發生火災，起火點位於一樓的華人電動車 店，火勢嚴重燒毀店面，導致至少一人受傷，更延燒至樓上住戶，20多名住客無家可歸，無奈下只能等待紅十字會的救援與安排。

大火於當日早5時左右發生，在7大道交54街的電動車店面內，現場冒出大量濃煙，蔓延至樓上的二、三樓；不久後消防員撲滅火勢，直到當日中午，現場仍被警戒線圍起來，空氣中有強烈的燒焦味，根據市消防局人員透露，起火原因疑是因為電單車的鋰電池而起。

7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩／攝影)

據現場觀察，一名身穿紅色外套、疑為業者的華男 不停與當局人員交涉，居住在樓上的華裔住客們則在事故中逃離住處，紛紛聚集在樓外，等待進一步消息。

搶救過程中，有一名華男被濃煙嗆傷，躺在擔架上被送上救護車，但未知他的身分是店內的員工還是住戶。

死裡逃生的女住客陳女士表示，該棟樓的二、三樓加起來約有七戶人家，估計有超過20人，當時有一名準備出門的住客在樓下抽煙，突然發現從一樓店內傳出濃煙，於是立即打電話給她，剛開始她還以為是三樓傳出來的火源，便順勢打了電話，通知三樓的房客。

「真正逃跑的話，只有不到一分鐘的時間」，驚嚇過度的陳女士回憶，「濃煙從樓梯口衝上來時，什麼都看不見」，她女兒也在逃跑過程中擦傷膝蓋。

7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩／攝影)

火勢撲滅後，直到消防員確認建築無其他安全隱憂，住戶才被允許重返屋內將重要證件、未燒毀的物品搬到街邊；陳女士說，碰到這樣的情況實屬無奈，最大的擔憂是晚上不知要去哪裡落腳，正等待紅十字會的救援和安排。

案發後，州眾議員鄭永佳也到現場關切，他表示會和當局洽談，更深入了解問題，並強調必須加強對鋰電池的嚴格控管，例如電池標準必須符合UL測試，以及像手機一樣，加入智能功能以防電池過度充電。

鄭永佳到現場慰問災民。(鄭永佳團隊提供)

他也說，眼下最重要的問題是房客的去處，未來也有應擬提相關法案，為經歷這些事故的房客提供保險等。

州參議員曲怡文則發表聲明說：「電動車店面就像個定時炸彈，不知道什麼時候就爆了，住在附近的人都不安心」，事實證明鋰電池還需更嚴謹的控管，她也呼籲需要幫助的災民可致電(718)333-0311至辦公室求助。