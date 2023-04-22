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毒氣瀰漫 下城坍塌停車場難清理

記者張晨／紐約報導
停車場坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。(美聯社)
停車場坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。(美聯社)

曼哈頓下城金融區(Financial District)一棟四層高的停車場，日前發生坍塌，造成一人死亡、五人受傷，副市長班克斯(Philip Banks III)及相關機構，21日表示，由於汽車電動車遭擠壓，產生毒氣和危險物質，現場事故的清理工作仍然「非常危險並複雜」。

18日發生的事故，當時有六位工作人員在停車場內，其中四人被救送醫、一人拒絕接受治療、一人死亡，另外有一人被困在上層，隨後通過鄰近的屋頂獲救；死者為停車場經理摩爾(Willis Moore)，其女供職於市警，市警緊急服務部(NYPD Emergency Service Unit)在發現遺體後，還在現場舉行了遺體交接儀式。

市緊急事務管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，塌陷造成汽車擠壓，產生了有毒的氣體和液體，除汽油車外還有電動車，電池可能引發更多後續事故，使清理工作難度加大。

他還透露，停車場後牆也有部分坍塌，前牆「鼓脹」；目前停車場的結構不穩，有進一步倒塌的危險，需要拆除工人來支撐鄰近建築的牆壁，包括佩斯大學所有的一棟教學樓。

目前市消防局正在將停車場內車輛移走，並拆除建築物；停車場長期存在結構問題，有紀錄顯示需要進行大規模維修，包括牆壁和屋頂出現了11呎高的裂縫；目前尚不清楚這些維修是否已在事故發生前完成。

電動車 汽車 曼哈頓

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