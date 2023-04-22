批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

亞當斯21日在華府多場公開活動中，指責聯邦政府未能控制住庇護客危機。(市長辦公室提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)21日在華府多場公開活動中，指責聯邦政府無法控制庇護 客危機，且未提供金援，導致紐約市「被毀」；為解決城市的移民問題，亞當斯21日與「白宮官員」會面，其發言人目前拒絕透露與會人姓名，僅表示「拜登不在其中」。

亞當斯說，紐約試圖幫扶庇護客，但開銷龐大，他在華府與其他三位民主黨籍市長共同出席一個小組討論，會上他表示，紐約市府自去年來，在沒有聯邦政府撥款一分錢的情況下，協助了5萬2000多名庇護客。

他當日與一系列聯邦官員進行面對面會晤，根據公開行程，亞當斯分別與聯邦緝毒局(Drug Enforcement Administration，簡稱DEA)局長米爾格拉姆(Anne Milgram)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、聯邦緊急事務管理署(Federal Emergency Management Agency，簡稱FEMA)署長克里斯維爾(Deanne Criswell)等人見面。

紐約市在今年湧入大量庇護客，亞當斯指責聯邦無法控制庇護客危機，且未提供金援。(許振輝／攝影)

一系列會面的重點在如何解決紐約市的移民危機，亞當斯的行程還包括與未透露姓名的「白宮官員」討論庇護客落腳後的生計問題，議程之一為推動聯邦政府加快移民的工作許可文件，該辦公室發言人萊維(Fabien Levy)則拒絕透露官員姓名。

截至目前為止，聯邦政府向紐約市提供約800萬元的庇護客相關援助，此前亞當斯政府表示，在7月1日前，花費在庇護客相關資源上的資金，將達14億元；紐約市府也於上月底向FEMA提交申請，尋求約6億5000萬元的援助，當局預計將在5月31日前決定最終援助金額。