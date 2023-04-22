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曼哈頓華埠無照經營大麻店 收驅逐警告

記者劉梓祁／紐約報導
「中國廣場便利店」日前收到來自曼哈頓地區檢察官辦公室的通知，警告可能將展開驅逐程序。(本報檔案照)
「中國廣場便利店」日前收到來自曼哈頓地區檢察官辦公室的通知，警告可能將展開驅逐程序。(本報檔案照)

位於曼哈頓華埠地威臣街(Division St.)紐約崇正會大樓一樓的大麻店「中國廣場便利店」(China Square Convenience)，由於無照經營，日前收到來自曼哈頓地區檢察官辦公室的通知，警告可能將展開驅逐程序。

早前有統計數據指，紐約市內無照販賣大麻產品的商店已超過1400家，但紐約州府核發大麻經營牌照速率緩慢，如今多數大麻店都為無照經營，其中包括租用崇正會物業的「中國廣場便利店」。

崇正會負責人透露，大麻店在本月12日收到來自曼哈頓地檢辦公室來信，表示將動用民事權力，要求業主和房東對驅逐從事非法大麻生意的商業租戶，並會在必要時接管和提出刑事指控。

公開資料顯示，大麻店所在商鋪的業主為紐約崇正會，但根據知情人士提供的租賃文件，崇正會並非此大麻店的直接房東，大麻店負責人通過與房屋中介公司簽約獲得經營權，後者於去年11月與崇正會簽訂租約成為「中間商」。

根據經崇正會成員核實的文件，該中介公司為Ango Management Inc.，於去年11月2日與崇正會簽訂十年租約，第一年租金為5000元，隨後以每年約3%的比例上漲，並被免除首四個月租金以作裝修之用。

目前崇正會管理層表示對租約不知情，稱由上一任主席經手處理且未經過會務會議通過；早前並不知此處要開設大麻店，已要求租戶取消租約、盡快撤出。

租約顯示，代表業主的簽訂人為崇正會前主席劉滿，與Ango Management簽訂了「轉租許可」(Consent to Sublease)，後者與大麻店簽訂了由2022年11月1日至2027年10月31日的合約，金額未知。

劉滿稱，確實有與管理公司簽訂合約，但已回想不起當時細節，也不清楚租方是大麻店。

由於合約明細中沒有提及店鋪將作大麻店之用，且租方一直以「便利店公司」(Convenience Inc.)為名簽約，導致多人誤以為其將為普通便利店。實則為大麻店的門面外，印有「大麻零食」、「大麻二酚」、「電子菸」等標語。

未具名的Ango Management華人代表Johnnie則表示不予置評。

民主黨65區黨代表于金山表示，大麻店附近有多所學校或兒童中心，開業明顯不合適，已經開始聯絡學校及附近居民，對其進行反對。

檢察官辦公室發言人科恩(Douglas Cohen)表示，警告信並非執法文件，需等調查結果得出後再給予房東指引，目前沒有明確時間表。

大麻 曼哈頓 房東

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