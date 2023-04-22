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紐約市穩租房租金擬喊漲 漲幅最高可達15.75%

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市租金督導委員會正在討論穩租房租金漲幅。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市租金督導委員會正在討論穩租房租金漲幅。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市擁有100萬套穩租房，紐約市租金督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)日前舉行會議，表示根據過去一年的營運成本，初步估計，兩年期租約的最高漲幅可達15.75%，為近20年來最大幅度。

穩租房為紐約市可負擔住房的重要來源之一，但由於各種成本攀升，也迫使穩租房不得不漲租；去年，租金督導委員會批准穩租房的一年期租約漲幅為3.25%，兩年期租約漲幅為5%，這也是十年來的最大漲幅。

根據該委員會20日公布的初步估計，今年一年期租約的最低漲幅為5.3%、最高8.25%；兩年期租約最低則為6.6%，最高漲幅為15.75%。

這些數字反映出房東各種成本的上升。根據委員會的研究，燃料成本上升了近20%，保險費上漲了13%，維修費上漲了9%以上。委員會還會考慮租客逐出率、就業率和負擔能力等因素。

委員會將在未來幾周召開會議，綜合考慮各種因素後，於5月進行初步投票，並預計在之後提出最終方案。

以去年為例，委員會討論了兩年期租漲9%和一年期租約漲4.5%的方案。在眾多租房者的反對聲中，委員會最終投票批准了一年期租約漲3.25%，兩年期租約漲5%的方案。長期以來，最終的數字都低於最初提出的數字。在過去的十年中，唯一的例外發生在2016年，當時的一個初步估計顯示一年期租約的租金可能會下降，最後委員會維持租金不變。

對於漲幅數字，市長亞當斯(Eric Adams)發言人萊維(Fabien Levy)則在推特上表示，該數字僅是標準年度報告的一部分，反映對房東成本增加的評估，不代表委員會及市府的最終建議，要求民眾不要「危言聳聽」。

根據市府去年公布的數據顯示，近40%的穩租房家庭的租金支出超過了他們收入的50%。

租金 紐約市 投票

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