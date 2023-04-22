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遇車禍如何自保？專家：應現場報警 語言不通可請翻譯

記者高雲兒／紐約報導
孫瀾濤講述發生車禍時，民眾應在現場立即報警。(記者高雲兒／攝影)
孫瀾濤講述發生車禍時，民眾應在現場立即報警。(記者高雲兒／攝影)

發生車禍意外，華人可能礙於不熟悉法律，或是語言不通等問題，不知道該如何處理；律師孫瀾濤21日表示，民眾開車若發生意外，應在現場報警，警察會提供翻譯，並保證一切移民的權益，千問不要因為語言和身分問題而不通報，另外他也提醒，車主應安裝行車記錄儀來自保。

由亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)組織的「法律之窗」系列講座，於21日在皇后區法拉盛舉辦第三次講座，以「車禍應對」為題，邀請孫瀾濤講解，華人若遇車禍，應如何留取證據並保護自己。

孫瀾濤在會上分享，日前一名華人車主在紅綠燈由黃轉紅前及時剎車，卻遭後方車輛撞上，行車記錄儀完整記錄過程，車主在AAC主席吳一平的指導下報警，在電話裡通過翻譯描述現場情況，向警方表示，開車撞她的是一名男孩。

孫瀾濤在介入此案時，發現交通事故報告上，記錄的撞人者為一名中年婦女，才發現在事故發生後，一名中年婦女與當時開車的男孩換了位置，試圖減輕男孩駕駛的責任。

為此，孫瀾濤提醒，民眾行車應安裝行車記錄儀，同時若碰上事故也要當下立即報警；他說，民眾可在警方詢問時表示身體不適，警察才會與救護人員一起到現場，釐清案情並記錄，如此民眾更能保護自己的權益。

另外若遇到車禍，證據收集也是自保的重要環節，孫瀾濤以日前發生在布朗士的福州移民潘華枝死亡車禍案舉例，表示他在取得現場視頻證據後，與當地警方交涉，日前檢察官已經聯繫家屬，將協助案情發展。

吳一平則表示，補充，舉辦「法律之窗」是為了對華人移民進行法律科普，如何在緊急情況下取證和保護自己。

「AAC法律之窗」系列講座，於每月的第三個周日下午1時舉辦，地點在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)132-35號L3，解答民眾法律問題，可致電(347)506-0122、電郵[email protected]、或登錄網站AAC-NYC.org諮詢詳情。

由亞美凝聚聯盟社區巡邏隊組織的「法律之窗」系列講座，於21日在法拉盛舉辦。(記者...
由亞美凝聚聯盟社區巡邏隊組織的「法律之窗」系列講座，於21日在法拉盛舉辦。(記者高雲兒／攝影)

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