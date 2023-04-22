假冒家人被捕或就醫「求助」 60歲以上長者最常受騙

詐騙分子經常打電話給60歲以上的老年人，佯裝是家人遇到困難，需要匯錢才能脫困。圖為一用戶在ATM領錢。(美聯社)

根據統計，紐約州去年有10萬餘起詐騙 案報告，損失為3.97億元，在所有人群中，最容易受騙且損失最多者，為60歲以上的老年人，占被詐騙總額的四分之一；皇后區 地區檢察官 辦公室近日舉辦預防講座，表示詐騙者最常佯裝成家人遇到困難，要求老年人匯款才能脫困，提醒該人群，若接到類似電話應打電話給家人求證，不要輕易匯款。

皇后區地檢辦公室日前聯合市議員黃敏儀、李琳達、舒曼琳(Lynn Schulman)以及州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)舉辦如何預防詐騙講座，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)特別提醒老年人為遭遇詐騙的高危人群，黃敏儀則表示願意為老年人提供相關協助幫助。

根據最新數據，2021年全美共有290萬起詐騙案報告，去年該數字減少到240萬起，但被詐騙金額卻從前年的61億元，增加到去年的88億元。

皇后區助理檢察官金哈娜(Hana Kim) 表示，紐約州最頻繁的五種詐騙類型，為冒名頂替詐騙(imposter scams)、網上購物詐騙、網絡服務、獎品或者禮券詐騙、電話詐騙。值得注意的是，愛情騙局(romance scams)以及虛擬幣詐騙也在近年來逐漸增長。

其中遭詐騙金額最多者，為60歲以上的老年人，詐騙者最常打電話給該人群，假扮成孫子女等家人，說自己被拘捕或是住院，需要付錢才能脫困，金哈娜說，甚至還會有「檢察官」和「醫生」在旁邊指導打錢步驟。她提醒，若接到類似電話不要急著匯款，應該先打電話給家人，確定發生何事。

黃敏儀說，選區內老人比例高，建議民眾平時應謹慎分享個人資訊，若因英文能力有限，可聯繫她的辦公室尋求幫助，勿盲目洩漏身分信息。

愛迪生電力公司(Con Edison)代表鄭丹尼爾(Daniel Jeong)表示，詐騙分子也經常利用該公司名義行騙，以電話、郵件和短信的形式要求支付帳單，威脅若不付錢，將在一小時內停電或停瓦斯。

他提醒，民眾不要輕易點開連結，同時該公司除了官網，也不會接受購物卡、手機現金應用或者虛擬幣等付款方式。