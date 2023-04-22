長者家暴講座：遺囑糾紛等財務剝奪也算虐待

耆英會日前舉辦長者家暴討論會。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 麥迪臣社區中心(Hamilton-Madison House)耆英會，日前舉辦長者家暴 討論會，表示社區有不少長者，碰到問題都不知道該如何尋求幫助或舉報，而家暴的趨勢，也從過去的身體、言語虐待，轉變成金錢暴力，包括因遺囑、存款或房屋產生的糾紛。

當天的討論會上，邀請奧赫(Ohel)兒童家庭服務中心資深長者社工向到場長者講解家庭暴力的類別、危害及舉報渠道；社工劉佩茵(Heather Luu)表示，許多年長者對家暴的概念不了解，即便有些認識，也不知道如何尋求幫助。

此次的講座向與會者介紹不同類型家庭暴力的特點和徵兆，以及在遇到真正需要舉報和求援的情況下，可聯繫哪些機構。

劉佩芮說，對華人長者而言，時常在遭遇暴力後不願舉報，特別是當施暴者是親密的人時，導致追責和治療過程變得十分困難，只能通過提供心理輔導和治療來解決問題。

目前針對長者的家暴虐待主要分為六種，包括財務剝削、身體虐待、心理欺凌、故意忽視、性虐待和遺棄等；其特徵包括非法取得、濫用或隱藏資金、威脅造成身體疼痛和傷害、通過言語或非言語導致的精神困擾、任何形式的非自願性接觸，拒絕或無法提供食物、住所和醫療保健，和遺棄需要照顧人士等。

耆英會主任朱喬安(Joanne Chu)表示，疫情 下的隔離生活及社交活動的減少，導致心理問題的出現頻率愈來愈高，但許多長者並不了解心理健康重要性，認為尋求幫助是一種羞恥行為，聽聞有人被子女搶走糧食券後，獨自忍受後果，因此需要更多倡導和教育，讓老人正確和積極看待家庭暴力。

若發現針對長者的家暴行為，可致電911、311或老人虐待與犯罪部門(212)442-3103。