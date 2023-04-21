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華埠拘留所拆舊建新 社區人士：維權不會停止

記者許君達／紐約報導
市府日前在未與社區進一步溝通的情況下，突然批准曼哈頓拘留中心的拆除許可。(記者許君達／攝影)
市府日前在未與社區進一步溝通的情況下，突然批准曼哈頓拘留中心的拆除許可。(記者許君達／攝影)

市府已在未徵求社區同意下，批准位於曼哈頓華埠的曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)拆除許可，意外著未來「摩天監獄」的建設工程，恐更難以阻擋，對此社區機構和民選官員20日表示，將持續向市府喊話抗爭，也有社區人士表示，即使無法阻擋，也要從更廣的方面去爭取為社區留住些利益。

長期反對該項目的社區機構「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)20日發表聲明，表示市府在上個月的會議中承諾社區，對由市議員馬泰(Christopher Marte)提出的「適應性再利用」方案審議，但此次又突然「殺個回馬槍」。

聲明中列舉，拆舊建新工程，可能對社區造成環境、噪音、兼容性、土壤結構和地下水等方面帶來的不利影響，指市府拒絕溝通和違背承諾，對社區公然漠視，呼籲應立即撤銷拆除許可。

拆除作業通知已經張貼在華埠巴士打街上。(記者劉梓祁／攝影)
拆除作業通知已經張貼在華埠巴士打街上。(記者劉梓祁／攝影)

馬泰表示，曼哈頓的城區監獄是四區中開工最晚的，與社區長期以來堅持抗爭密不可分，將會持續抗爭、拖延工程；他說，市府目前沒有足夠的資源快速推進監獄工程，只要社區透過抗議拖延，在舊的建築未完全拆除下，市府可能礙於現實壓力接受擴建方案。

民主黨第65區黨代表于金山表示，若市府堅決要拆舊建新，社區強行反對也很難奏效，他現在更傾向於退一步，要求施工方優先雇用社區的華裔工人。不過，提出的要求多數未得反饋，市府社區溝通機構給予的回覆都是「會重視勞工多元化」。

曼哈頓監獄社區諮詢委員會成員王鏑說，當局承諾在關閉雷克島後，節省下來的資金會轉移到遊民服務部門，並會在城區監獄附近建「配套設施」，包括遊民庇護所以及福利性住房等；他表示，這是對華埠社區的歧視行為，「我們已經吞下了一個監獄，未來還要附加多少這樣的設施？」

他指：「市長亞當斯(Eric Admas)政府並未叫停這個政策，說明這已不僅是前市長白思豪(Bill de Blasio)一個人的問題了。」

社區將於22日(周六)中午12時30分，在白街124號舉行抗議集會。

拘留中心舊樓徹底拆除後，計畫建設全新的29層「摩天監獄」。(記者許君達／攝影)
拘留中心舊樓徹底拆除後，計畫建設全新的29層「摩天監獄」。(記者許君達／攝影)

監獄 曼哈頓 華埠

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市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋

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