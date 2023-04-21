市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋
紐約市府19日突然批准曼哈頓拘留中心(Manhattan Detention Center)的拆除許可，無視社區此前提出的原址翻修計畫，社區擔心市府計畫在該址興建「摩天監獄」的計畫恐難擋，對此市議員馬泰(Chris Marte)呼籲市長亞當斯(Eric Adams)立即撤回拆除許可，傾聽社區意見。
市議會立法要求2027年關閉雷克島監獄，市府計畫在除史泰登島之外的四個區，分別建設城區監獄；根據市府計畫，曼哈頓城區監獄高29層、295呎，將建於現有的拘留中心原址；拘留中心分為兩組建築，此次被批准拆除的，是位於南側白街(White St.)124號的14層建築，其北側的九層建築尚未獲准拆除。許可證顯示，有效期至6月26日。
馬泰表示，自己六周前和多位民選官員及市府開會，討論城區監獄的原址重建、避免拆除可能性，市府當時承諾將提供計畫的進一步信息，也願意讓民選官員委託的資訊工程專家，對重建技術分析，但當其辦公室要求市府履行承諾時，市府只要求繼續等待。
然而，市府在沒有任何通知的情況下，內部就批准了拆除許可，「這種對民選官員的不尊重是前所未見的，建案會對附近社區產生巨大影響，卻在流程上如此不透明」，馬泰呼籲亞當斯立即撤回拆除許可。
馬泰此前提出決議案，提議重新利用和改造曼哈頓拘留中心，透過原址改建成為城區監獄，而非拆除現有建築後再新建摩天監獄；當時，市府並未核發拆除許可，施工方只有內部施工和搭建鷹架的許可。
根據市主計長日前公布數字，全市在押人數近6000人，上月繼續小幅增長，遠高於關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄3000多人的容納量；不過，市議會此前一再表態，雷克島監獄必須在2027年按時關閉，目前布碌崙(布魯克林)、華埠兩座城區監獄的建案都已延宕，根據現有施工計畫，城區監獄難以按時建成。
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