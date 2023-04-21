市府批准拆拘留所 華埠摩天監獄恐難擋

馬泰辦公室表示，市府在未告知其辦公室的情況下突然批准曼哈頓拘留中心的拆除許可。(記者和釗宇 / 攝影)

紐約市府19日突然批准曼哈頓 拘留中心(Manhattan Detention Center)的拆除許可，無視社區此前提出的原址翻修計畫，社區擔心市府計畫在該址興建「摩天監獄 」的計畫恐難擋，對此市議員馬泰(Chris Marte)呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)立即撤回拆除許可，傾聽社區意見。

市議會立法要求2027年關閉雷克島監獄，市府計畫在除史泰登島之外的四個區，分別建設城區監獄；根據市府計畫，曼哈頓城區監獄高29層、295呎，將建於現有的拘留中心原址；拘留中心分為兩組建築，此次被批准拆除的，是位於南側白街(White St.)124號的14層建築，其北側的九層建築尚未獲准拆除。許可證顯示，有效期至6月26日。

馬泰表示，自己六周前和多位民選官員及市府開會，討論城區監獄的原址重建、避免拆除可能性，市府當時承諾將提供計畫的進一步信息，也願意讓民選官員委託的資訊工程專家，對重建技術分析，但當其辦公室要求市府履行承諾時，市府只要求繼續等待。

然而，市府在沒有任何通知的情況下，內部就批准了拆除許可，「這種對民選官員的不尊重是前所未見的，建案會對附近社區產生巨大影響，卻在流程上如此不透明」，馬泰呼籲亞當斯立即撤回拆除許可。

馬泰此前提出決議案，提議重新利用和改造曼哈頓拘留中心，透過原址改建成為城區監獄，而非拆除現有建築後再新建摩天監獄；當時，市府並未核發拆除許可，施工方只有內部施工和搭建鷹架的許可。

根據市主計長日前公布數字，全市在押人數近6000人，上月繼續小幅增長，遠高於關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄3000多人的容納量；不過，市議會此前一再表態，雷克島監獄必須在2027年按時關閉，目前布碌崙(布魯克林)、華埠兩座城區監獄的建案都已延宕，根據現有施工計畫，城區監獄難以按時建成。