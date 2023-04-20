收盧氏兄弟獻金？ 亞當斯撇清：已退還

市長亞當斯(右)曾為美國長樂公會主席盧建順(左)頒發表揚狀。(本報檔案照)

捐款紀錄顯示，涉嫌在曼哈頓華埠 開設和經營中國秘密警察 站，面臨聯邦指控的僑領盧建旺及其胞弟盧建順，近年來共向政界人士捐贈3萬多元，其中包括市長亞當斯 (Eric Adams)、州長霍楚(Kathy Hochul)，國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員馬泰(Chris Marte)等人也都曾接受其捐款；目前多個民代已表態撇清關係，亞當斯更指已退還捐款。

聯邦檢方指控美國長樂公會前主席盧建旺和現任長樂公會秘書長陳金平，犯了間諜罪和妨礙公務罪，利用公會在華埠的辦事處開辦非法警察局，代表中國政府追蹤和騷擾美國的政治異見人；儘管現任長樂公會主席、盧建旺的胞弟盧建順沒有被起訴，但法庭文件提到，盧建順是秘密警察站的七名「負責人」之一，「支持」被控非法活動。

據「每日新聞」報導，盧氏兩兄弟近年來至少向紐約民選官員捐款3萬2625元；其中，亞當斯在2021年的成功競選中收到了盧建順的2500元捐款。市長競選活動發言人表示，鑒於盧建旺被起訴，將退還該筆捐款。

亞當斯去年9月作為特邀嘉賓，受邀參加在皇后區舉行的長樂公會成立24周年慶祝晚會，向盧建順頒發獎狀；不過，市長辦公室稱，市長每周受邀參加幾十場活動，出席活動僅是為表示對當地社區的支持，並不構成任何形式的背書。

盧建旺(左二)在被聯調局逮捕數小時後，裁定以25萬元交保，離開法院。(美聯社)

而根據州府紀錄，霍楚在2021年12月宣布競選州長後，競選團隊收到了盧建順的2500元捐款。霍楚的發言人尚未對此回應。

此外，根據聯邦文件，國會眾議員孟昭文去年5月從盧建旺收到600元競選捐款。該辦公室發言人表示，孟昭文雖然很可能在當地社區活動中遇到過盧建旺，但兩人沒有「私人關係」；該辦公室在事發後很快向一個非營利機構捐贈了相同數額的錢。

數據顯示，從盧氏兄弟那裡收到最多捐款最多的民代是州參議員劉醇逸。盧建旺2006年向時任市議員的劉醇逸捐款500元，盧建順捐款300元。自那以後，盧建旺為劉醇逸的競選活動共捐款2100元，盧建順捐款1萬3625元，最近一次是在去年1月12日捐了1000元。劉醇逸的發言人未就此表態。

另外，市府紀錄顯示，盧氏兄弟共向選區包括華埠的市議員馬泰(Chris Marte)捐款700元，後者也沒有就此表態，但遭到競選競爭對手李翠珊批評；前市長白思豪(Bill de Blasio)和競選市長失利的楊安澤(Andrew Yang)，則分別得到了盧氏兄弟5950元和2000元的捐款。