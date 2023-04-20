曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估

最新數據顯示，仇亞犯罪雖在2022年有小幅下降，但社區人士認為可能大幅被低估。圖為此前在時報廣場舉辦的反仇亞活動。(路透)

曼哈頓地區檢察官 辦公室近日與華埠 社區組織和非營利機構，召開仇恨犯罪 預防會議，並公布仇亞犯罪統計數字，大華埠民權聯盟執行總監王鏑、華埠商業改進區等受邀參加；相關人士19日在華埠向媒體表示，該數據被低估，「日前才有老翁深夜遇襲」。

與社區組織的會議，由檢察官辦公室仇恨犯罪和社區合作小組聯合舉辦，公布從2019年至2022年，發生在曼哈頓的仇恨犯罪數字。數據顯示，2021年發生且被起訴的仇恨犯罪數量為81宗，此數字在2022年為97宗。而針對亞裔的仇恨犯罪數量在兩年內均為最高，2021年為37起，2022年為34起。

王鏑19日向媒體表示，儘管統計數字有小幅回落，可理解為社會對仇恨犯罪的重視增加，和執法行動的升級，但相信華人社區中的仇恨犯罪數量存在被低估的可能。

他說，此前有數據指曼哈頓中城西區發生的仇亞犯罪最多，華埠位於第二，但由於部分居民在犯罪發生後未報警，恐導致許多仇亞犯罪未被記錄，「若可完全統計，華埠很有可能為仇亞犯罪發生最多的地區」。

律師古奇(Edward Cuccia)也認同該推論，他說，過去兩到三年間，在華埠發生的犯罪事件民眾有目共睹，其中多數都有可能上升為仇恨犯罪。

他說，本月8日就有一位住在茂比利街(Mulberry St.)的七旬華翁，在晚11時左右下樓吸菸，遭到遊民襲擊，頭部遭十餘下重創、血流不止，儘管警方當下拘捕了襲擊者，但次日就將其釋放。

檢察官辦公室表示，仇恨犯罪的定義涉及多種行為，包括身體攻擊、投擲物品、威脅騷擾、網絡滋擾、財產盜竊和持續跟蹤等；在起訴定罪過程中，旁觀者提供的證據非常重要，同時受害者可為個人也可為全社區。