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曼哈頓地區仇亞犯罪數降 華社：部分居民未報警 恐低估

記者劉梓祁／紐約報導
最新數據顯示，仇亞犯罪雖在2022年有小幅下降，但社區人士認為可能大幅被低估。圖為此前在時報廣場舉辦的反仇亞活動。(路透)
最新數據顯示，仇亞犯罪雖在2022年有小幅下降，但社區人士認為可能大幅被低估。圖為此前在時報廣場舉辦的反仇亞活動。(路透)

曼哈頓地區檢察官辦公室近日與華埠社區組織和非營利機構，召開仇恨犯罪預防會議，並公布仇亞犯罪統計數字，大華埠民權聯盟執行總監王鏑、華埠商業改進區等受邀參加；相關人士19日在華埠向媒體表示，該數據被低估，「日前才有老翁深夜遇襲」。

與社區組織的會議，由檢察官辦公室仇恨犯罪和社區合作小組聯合舉辦，公布從2019年至2022年，發生在曼哈頓的仇恨犯罪數字。數據顯示，2021年發生且被起訴的仇恨犯罪數量為81宗，此數字在2022年為97宗。而針對亞裔的仇恨犯罪數量在兩年內均為最高，2021年為37起，2022年為34起。

王鏑19日向媒體表示，儘管統計數字有小幅回落，可理解為社會對仇恨犯罪的重視增加，和執法行動的升級，但相信華人社區中的仇恨犯罪數量存在被低估的可能。

他說，此前有數據指曼哈頓中城西區發生的仇亞犯罪最多，華埠位於第二，但由於部分居民在犯罪發生後未報警，恐導致許多仇亞犯罪未被記錄，「若可完全統計，華埠很有可能為仇亞犯罪發生最多的地區」。

律師古奇(Edward Cuccia)也認同該推論，他說，過去兩到三年間，在華埠發生的犯罪事件民眾有目共睹，其中多數都有可能上升為仇恨犯罪。

他說，本月8日就有一位住在茂比利街(Mulberry St.)的七旬華翁，在晚11時左右下樓吸菸，遭到遊民襲擊，頭部遭十餘下重創、血流不止，儘管警方當下拘捕了襲擊者，但次日就將其釋放。

檢察官辦公室表示，仇恨犯罪的定義涉及多種行為，包括身體攻擊、投擲物品、威脅騷擾、網絡滋擾、財產盜竊和持續跟蹤等；在起訴定罪過程中，旁觀者提供的證據非常重要，同時受害者可為個人也可為全社區。

王鏑稱，將向市警等部門申請信息公開，以更好了解仇亞犯罪的情況，比如時間、地點、嫌犯背景等，為將來制定解決方案提供參考，並呼籲民眾在遭遇犯罪時主動向警局和檢察官辦公室仇恨犯罪小組報告，兩部門調查彼此獨立，且後者已有粵語和普通話專員加入，熱線電話為(212)335-3100。

曼哈頓地區檢察官辦公室日前與華埠社區組織和非營利機構，召開仇恨犯罪預防會議。(王...
曼哈頓地區檢察官辦公室日前與華埠社區組織和非營利機構，召開仇恨犯罪預防會議。(王鏑提供)
19日相關與會人士在華埠召開媒體會議。圖左二起為民主黨65區黨代表于金山、王鏑和...
19日相關與會人士在華埠召開媒體會議。圖左二起為民主黨65區黨代表于金山、王鏑和古奇。(記者劉梓祁／攝影)

仇恨犯罪 華埠 檢察官

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