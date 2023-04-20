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紐約客談／服務社區不是越線的理由

紐約客談

這幾日，紐約僑領、美國長樂公會前主席盧建旺和現任秘書長陳金平被逮捕和起訴的消息很快傳遍了社區，許多人感到震驚，認為盧建旺平時助人為樂，不知怎麼會觸法，對於遭控是中國特工，更覺得不可思議。

對於建立「福州警僑事務海外服務站」一事，盧建旺和陳金平都自稱是為僑民辦理駕駛證和身分證等中國國內證件，是便民的服務。盧建旺公開參加相關活動並留下照片，盧建旺的胞弟盧建順甚至在慶祝長樂公會成立24周年的發言中，公開提到盧建旺參加福州市公安局開通「天涯若比鄰，海外110」網絡平台一事。

在檢方的起訴書中提到，服務站在為僑民辦理證件時，一開始還收取了100元的手續費，可見當時盧建旺和陳金平不覺得設立服務站有問題。常識告訴我們，這樣的特工有點太失水準。

「福州警僑事務海外服務站」是建立海外警察站的一部分，中國的110相當於美國的911。在美國，只有警察當局才有開辦911熱線的權力。同理，110也只有公安部才能開設，在美國開設110，難道不覺得違法嗎？

如果盧建旺沒有意識到這一點，只能說明法律意識極其欠缺；如果意識到這一點，那就應該先找律師諮詢再行動；如果明知故犯，那要麼是存有僥倖心理，要麼是想打擦邊球，都不可取。

即使是為了服務社區，也要注意法律的界限，不可越界，這也許是此案對華裔社區最大的提醒。在美中關係發展良好時，一些問題容易被忽略、不予追究；在兩國關係緊張時，就更應該謹慎小心，以免招惹不必要的麻煩。

警察 公安 華裔

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