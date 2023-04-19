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紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

記者顏潔恩／紐約報導
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

在外州餐館工作的31歲福州華男歐秋彬，於上個月底診斷出肝癌晚期，每日忍受劇烈疼痛，所剩時日不多；歐秋彬的堂叔歐美弟，日前向美國亞裔社區聯合總會、美國福州琅岐聯合會求助，希望能讓遠在中國家鄉的老父親和妻子赴美，送他最後一程。

歐美弟淚訴侄子的遭遇，病重以前，他在明尼蘇達州的一家日式料理店工作，2月時因左肩腫了一個包，疼痛就醫，醫生查不出原因，以為是工作期間撞傷所致，他於是沒放在心上；不料小包愈腫愈大，到了難以容忍疼痛的地步。

歐秋彬在3月時返回布碌崙(布魯克林)求醫，3月29日因劇烈疼痛暈倒在地，親友第一時間將其送往瑪摩利醫院救治，沒想到卻被診斷出肝癌晚期，醫生對歐秋彬的病情束手無策，表示無論靠藥物或醫療，最後也難以挽救他的生命。

目前歐秋彬被安排到安養護理中心，除精神不安，醫院為他注射緩解疼痛的止痛針劑量也愈來愈少，他承受病重帶來的折磨；由於腹腔積水，就算口渴，喝進嘴裡的水只能含在口中，無法下嚥，醫生判定他僅剩兩周性命。

歐美弟表示，歐秋彬年幼喪母，由父親獨自將他與弟弟養育成人；他在三年前借錢從福州長樂偷渡來美，希望改善家中的經濟情況，家鄉還有28歲的妻子、以及分別為七歲、五歲的兩個女兒，如今身患重病，家境本就清寒的歐家頓失頂梁柱。

歐秋彬希望在亞總會的幫助下，讓父親和妻子能盡快赴美為他處理後事，把他的骨灰帶回家安葬；對此亞總會會長陳善莊表示同情，將聯繫議員辦公室，協助其家人申請簽證。

陳善莊、琅岐聯合總會總監李明東等人，呼籲各界愛心人士積極捐款，幫助歐家度過難關；可將支票寄到歐秋彬委託的親戚家中，代收後將交給歐家，抬頭支票請寫Joe Zou，備註註明「For歐秋彬及家人」，地址為5205 Montour Street, Philadelphia, PA 19124，任何問題可致電(929)999-8800詢問亞總會。

歐秋彬的堂叔歐美弟日前向美國亞裔社區聯合總會、福州琅岐聯合會求助。(亞總會提供)
歐秋彬的堂叔歐美弟日前向美國亞裔社區聯合總會、福州琅岐聯合會求助。(亞總會提供)

支票 亞裔 布碌崙

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