我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

徐佳青訪中華公所 送2大禮

記者許君達／紐約報導
中華民國僑務委員會徐佳青會長訪中華公所，華埠僑界踴躍歡迎。(記者許君達／攝影)
中華民國僑務委員會徐佳青會長訪中華公所，華埠僑界踴躍歡迎。(記者許君達／攝影)

中華民國僑務委員會委員長徐佳青17日到訪紐約中華公所，宣布將為華裔青年提供獎學金，鼓勵年輕一代回台灣積極赴台灣留學和交流，並恢復疫情期間中斷的「英語營」。

徐佳青當日早些時候還參加了安良工商總會的年會，並在華埠哥倫布公園向國父孫中山的銅像獻花；她表示，曼哈頓華埠經過上百年的發展史，現在的和諧和繁榮與各大僑團的用心經營密不可分。

她此次前來的主要目的，是宣布兩個專為華人青年準備的「大禮包」；首先是獎學金，其中在美國高中畢業成績達到88分以上的所有華人學生都可以申請「頂尖獎學金」，金額為一年26萬元新台幣，四年共108萬元，獲獎者可以選擇回台灣就讀包括台大在內的多家高水平公立和私立大學。

如果成績沒有達到「頂尖獎學金」標準，還有一檔「優秀獎學金」可以申請，這部分獎金由多間台灣的高校和企業共同贊助，獎金額度為一年10萬元新台幣，四年40萬元。

第二個「禮包」是恢復疫情期間中斷的「英語營」；所有16至25歲、第一語言為英語的華裔青年都可以申請這個項目，前往台灣教英文、學中文、環島旅行，學生自己只需自理機票，在台灣的一切活動都由僑委會安排；往年的「英語營」都只有每年400個名額，而今年則增加到了800個。

中華公所主席曾偉康表示，作為美籍華人，一方面感恩自己生在這個自由的國度，同時也對自己的先輩在百餘年前積極協助孫中山建立民國的歷史感到驕傲；他說，中華公所一直堅定地支持孫中山先生的「三民主義」理念，並堅持懸掛中華民國國旗。

陪同到訪的還有駐紐約辦事處副處長陳珮瑩和華僑協會總會理事長林齊國；早年為寮國赴台僑生的林齊國表示，台灣最美的是人情味，赴台讀書與前往其他任何國家都不同的一點是，在台灣除了能學到知識，更能學習如何做人。他還表示，最正宗的中華文化，只有在台灣才能學到。

徐佳青會長高度評價中華公所的運營和社區服務成績。(記者許君達／攝影)
徐佳青會長高度評價中華公所的運營和社區服務成績。(記者許君達／攝影)

華人 中華民國 華埠

上一則

10天超馬開跑 台灣4好手挑戰

下一則

紐約保釋制度 府會達初步協議

延伸閱讀

林濁水：大陸仍有土地屬中華民國 但剩孫中山墳墓那塊

林濁水：大陸仍有土地屬中華民國 但剩孫中山墳墓那塊
聆聽孫中山原音喊著「三民主義」 馬英九佇立不肯離去

聆聽孫中山原音喊著「三民主義」 馬英九佇立不肯離去
現場側寫／陸童喊馬爺爺 不識孫中山

現場側寫／陸童喊馬爺爺 不識孫中山
馬英九訪「南京總統府」 提和孫中山相隔96年當選總統

馬英九訪「南京總統府」 提和孫中山相隔96年當選總統
看到南京總統府內國民政府舊卷宗 馬英九：好懷念

看到南京總統府內國民政府舊卷宗 馬英九：好懷念

熱門新聞

中華航空客機示意圖。（記者黃仲明／攝影）

台北飛紐約華航乘客身體不適 落地後宣布死亡

2023-04-12 00:20
位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
李女士家「租霸」常停不同的名牌車。(受訪者提供)

租霸欠租、辱罵、報復 紐約華裔房東：想同歸於盡

2023-04-10 11:08
8大道華裔房東因為房客不肯搬家，十分頭疼。(房東提供)

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

2023-04-11 07:50
紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

2023-04-11 13:34
陳先生從多個受害房東收集到的假鈔、假ID、無效銀行卡和購物卡。(受訪者提供)

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

2023-04-10 06:44

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok