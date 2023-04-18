徐佳青訪中華公所 送2大禮

中華民國僑務委員會徐佳青會長訪中華公所，華埠僑界踴躍歡迎。(記者許君達／攝影)

中華民國 僑務委員會委員長徐佳青17日到訪紐約中華公所，宣布將為華裔青年提供獎學金，鼓勵年輕一代回台灣積極赴台灣留學和交流，並恢復疫情期間中斷的「英語營」。

徐佳青當日早些時候還參加了安良工商總會的年會，並在華埠 哥倫布公園向國父孫中山的銅像獻花；她表示，曼哈頓華埠經過上百年的發展史，現在的和諧和繁榮與各大僑團的用心經營密不可分。

她此次前來的主要目的，是宣布兩個專為華人 青年準備的「大禮包」；首先是獎學金，其中在美國高中畢業成績達到88分以上的所有華人學生都可以申請「頂尖獎學金」，金額為一年26萬元新台幣，四年共108萬元，獲獎者可以選擇回台灣就讀包括台大在內的多家高水平公立和私立大學。

如果成績沒有達到「頂尖獎學金」標準，還有一檔「優秀獎學金」可以申請，這部分獎金由多間台灣的高校和企業共同贊助，獎金額度為一年10萬元新台幣，四年40萬元。

第二個「禮包」是恢復疫情期間中斷的「英語營」；所有16至25歲、第一語言為英語的華裔青年都可以申請這個項目，前往台灣教英文、學中文、環島旅行，學生自己只需自理機票，在台灣的一切活動都由僑委會安排；往年的「英語營」都只有每年400個名額，而今年則增加到了800個。

中華公所主席曾偉康表示，作為美籍華人，一方面感恩自己生在這個自由的國度，同時也對自己的先輩在百餘年前積極協助孫中山建立民國的歷史感到驕傲；他說，中華公所一直堅定地支持孫中山先生的「三民主義」理念，並堅持懸掛中華民國國旗。