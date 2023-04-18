紐約市種族多元化 華裔人口增長

研究顯示，紐約市過去十年來華裔移民顯著增多。(記者劉梓祁／攝影)

根據紐約市 選區重畫委員會(NYC Districting Commission)日前委託市立大學(CUNY)發布全市社區演變的報告顯示，紐約市在2010年至2020年間變得更加種族多元，且聚居現象開始減少，其中華裔人口增長顯著。

根據研究，那些在歷史上曾被定義為紐約市政治和文化景觀的傳統族裔群體正在縮小，其中包括義大利、愛爾蘭和東歐移民 、非裔 美國人、非裔加勒比人和波多黎各人。

與此同時，不斷增長的外國移民正在推動紐約市的人口增長，和加強不同種族之間的多元化趨勢。進入紐約市的新移民來自非洲和多明尼加等地，但其中尤以亞裔為主。在過去十年中，亞裔佔到了紐約市62萬9415名淨增長居民人數中的一半以上。

報告發現，在紐約市迅速增長的亞裔人口中，華人和南亞人數量增長最快。在2020年，紐約市查有60萬1931名華人，較一年前增長了近20%。

報告還發現，許多紐約社區正變得更加種族多元，重塑了全市的族裔地理格局。曼哈頓中許多曾經以亞裔、非裔或拉丁裔占多數的社區正有更多白人搬入，在其餘四區內的傳統白人社區中則出現了相反情況。

該報告的作者之一、市立大學城市研究中心主任莫倫科夫(John Mollenkopf)表示，近幾十年來的移民增長幫助紐約市避免了人口萎縮。

在曾以墨西哥人為主的拉丁裔人口中，加勒比裔移民數量正在升高，但波多黎各人口數量減少了12%。與此同時，多明尼加裔移民增長了近11.6萬，且多數居住在布朗士(Bronx)。阿根廷和中美洲人口也得到了顯著增長，從2000年到2018年增幅均超過了20%。

此外，在過去十年內，本土出生的非裔美國人的數量減少了11.7%、非裔加勒比人的數量下降了5.7%，但在2010年到2018年間，紐約市的非裔和非洲拉丁裔人口都分別增長了約三分之一和四分之一。

報告總結稱，越來越少的紐約市民生活在以同種族人口為多數的社區，且有越來越多的人通過異族婚姻得到多種族認同。

研究還發現紐約市數個「新興」社區，其人口增長在過去十年均超過10%，包括孟加拉人、埃及人、加納人等，其中還有被特別提及的穆斯林宗教社區。雖然人口普查並不詢問宗教信仰，但報告稱紐約都會區的穆斯林人口集中度在全國範圍內居高不下。報告估計，市內有約45萬穆斯林居住，但也稱此數字可能被高估。