就業市場回溫 餐飲業恢復速度慢

數據顯示，紐約市就業市場已經有所復甦，但各行業恢復不均。（路透）

新冠疫情 爆發以來，紐約市 一直是感染情況的「重災區」，不僅給市民的情感帶來了創傷，更是為這個被稱世界金融中心的城市帶來了前所未有的經濟壓力。如今隨著病毒傳播勢頭的減緩、全球往來互通的逐漸繁忙，紐約市就業 市場已經有所復甦，但各行業恢復不均，餐飲等服務業受打擊最大。

市府和聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，2020年初隨著新冠病毒的初次襲來，導致紐市成為感染和死亡的中心，當年4月已有將近100萬個工作機會流失；此外，病毒的大流行致使失業率由疫情前的歷史最低點3.7%飆升至當年5月的21%。自那時起至今，全紐市的失業率便一直維持在全國失業率的近兩倍左右。

不過，疫後「救市」隨之開始，2020年7月紐市增加了至今為止最多的7萬9300個就業崗位，一個月後又增加了7萬6600個機會，崗位的流失也在2021年7月首次跌破50萬大關。

截至2022年12月，紐市的失業率為5.9%，全國範圍為3.5%；當月增加就業崗位1萬3500個，流失12萬1300個。

然而，就業的復甦程度在不同行業間並不平均，目前只有少數幾個領域維持增長水平，其中包括醫療保健和社會援助、科學和技術服務、行政服務等。餐飲業、娛樂業和零售業為遭受打擊最大的行業，恢復速度也為最慢。

因疫情導致的遠程辦公潮因過去三年也已根深蒂固。根據安全公司Kastle Systems的數據，目前紐約市到辦公室打卡上班的人數還不到大流行前的一半。在2021年底和2022年初的變種病毒的肆虐時，這一數字甚至進一步下滑。