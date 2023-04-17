皇后區貝賽突設庇護客安置所 議員批未徵求民意 民眾憂治安

位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

位於皇后區貝賽的「安可酒店」(Anchor Inn)，近日在未收到通知的情況下，被政府緊急徵用為庇護 客安置所，被當地民代批評「過程不透明」且「並未徵求民意」；該區也是華裔聚居地段，華人 居民對此舉亦感到氣憤，並憂心公共治安問題。

據市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)確認，位於貝賽北方大道近214街的「安可酒店」，已被政府機構徵用為庇護客緊急安置所，每月將花銷來自納稅人的30萬元，接收從南部邊境湧入的庇護客，該安置所的徵用時間則為六至九個月；此外，其他五個市議會選區，也將在本周末設立至少一個緊急避難所用於安置庇護客。

帕拉迪諾表示，在不到八小時的時間，她接收到市府要在選區設立遊民 所的通知，剛開始她被告知是安置男性的遊民，但多次與官員交涉後，又被澄清是安置庇護客，整個過程不透明，且從未徵求社區民意；該酒店在過去曾提供遊民服務，然而它地處民宅區中心，除一條公車線外無公共交通也無當地資源，並不適合作此之用。

自酒店徵用為遊民所以來，帕拉迪諾也已去視察數次，她表示市遊民服務局(DHS)及現場的工作人員樂於助人，對鄰里盡責，也有知識與禮貌，與他們互動後觀感好了很多，但仍將持續反對這次徵用，期望將它儘早關閉；她也已聯絡警局，在當地部署更多警力並為選區爭取更多資源。

該區也是華人家庭聚居地，住在遊民所四街之隔的林Victoria表示，政府並無提前通知，得知這個消息大家都非常氣憤，安置所地處居民區，距離當地圖書館僅一分鐘，離她孩子就讀的公立31小學也很近，孩子們經常在那裡來回地走。

2016年搬到的貝賽她還說，貝賽此前治安很好，但保釋新法施行後，治安每況愈下，孩子現在也已不敢再去圖書館；貝賽的抵稅相對昂貴且仍在提漲，安全卻不再有保障，生活質量也日漸糟糕，與社區居民將為此事繼續抗爭。