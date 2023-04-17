紐約市警總局長：有人利用保釋法改革 傷害城市

市警總局局長西維爾承認，紐約州保釋法改革被某些人「利用」而累犯猖獗。 (getty Images)

紐約市 犯罪問題難解，市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)16日承認，由州議會民主黨人支持的保釋法改革被某些人「利用」而累犯猖獗；她也感歎，盡管紐約市槍擊 案和凶殺案下降的比例達到兩位數，人們仍然感覺不安全。

西維爾指出，2023年第一季度，紐約市五個主要犯罪類別都有所下降。儘管數字有所改善，但紐約市居民仍然沒有安全感，這是市警總局必須解決的問題。警察局不僅要確保居民安全，而且要確保居民感覺安全。

累犯是市警總局的重點，西維爾說，紐約市一批數量有限的人正在繼續犯下大量罪行。西維爾認為，當大家談論保釋法改革時，實際上涉及的不僅僅是保釋法，而是整個刑事司法改革，有一些法律為整個紐約市的刑事司法系統帶來了挑戰。因此，如果要重點關注累犯，那麼當法官要決定應該對被告還押候審、設置保釋條件還是釋放時，法官應該有能力確定某人是否對公共安全構成威脅。

西維爾補充說，「我認為保釋法改革是出於善意，但有人利用了這些改革，對我們的城市造成了傷害」。

市警總局局長西維爾承認，紐約州保釋法改革被某些人「利用」而累犯猖獗。(取自西維爾推特)

市警總局稱，今年2月，總體犯罪率比去年同期下降了5.6%，紐約市的整體槍擊案和謀殺案的數量也都繼續保持逐月下降和逐周下降的趨勢；此外，今年2月，紐約市的仇恨犯罪數量與去年同期相比下降了69%。

根據市警總局的數據，2月份全市槍擊事件減少了14.7%，在布朗士區、皇后區和曼哈頓北部槍擊案急劇減少的帶動下，進一步擴大了2022年以來槍擊案兩位數的下降幅度。尤其值得注意的是， 2月份全市範圍內的搶劫案也減少了10.5%。

西維爾說，市警總局正與合作伙伴，包括地區檢察官、社區、企業一起努力，確保精確執行警務，能夠找到犯罪和意欲犯罪者背後的動機，找到非法擁槍者和用槍支 犯罪背後的動機。西維爾認為，有很多因素造成犯罪率下降，包括市警總局有一個槍支暴力戰略合作伙伴關係，他們每天都開會討論槍擊案和逮捕，以便能夠提出最有力的證據進行起訴，能夠伸張正義，讓那些罪犯為其行為承擔後果。