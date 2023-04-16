減少BQE對周邊的負面影響 市交通局擬設「社區連接點」

交通局提出的利用高速路下空間的效果圖。(交通局提供)

市交通局近日提出，儘管布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)的大修計畫在州府陷入僵局，但市府仍計畫在BQE下的區域設計「社區連接點」，重新連接被BQE分割和傷害的社區，減少BQE對社區帶來的負面影響。

市交通局日前發布效果圖，建議以此為目標，改變BQE目前作為污染源的地位，例如將高速路下的區域可以被重新設計為「社區連接點」，其特點是有狹窄的道路在高速公路下穿過，道路兩側是大型步行區和廣場，市交通局為此還提出了三種不同構想。

市交通局還提出其他想法，包括對低於地面部分的公路加蓋或重新設計，包括BQE的貝瑞吉部分，或是亞特蘭大 道(Atlantic avenues)和漢密爾頓大道(Hamilton)之間的部分路段；其他也包括增加綠地和公共活動空間等。

市交通局認為，這些「初步概念」是透過現場和線上公共會議、18個社區合作夥伴、利益相關者會議和焦點小組，以及針對2600名的受訪者調查總結出來的，意見足以代表社區反饋。

除了這些設計概念，市交通局也提出在大修BQE中心段時，擬貼近BQE建造一條「臨時公路」，幫助紓解交通。

市交通局表示，在重建破敗不堪的三層懸臂梁(triple cantilever)公路時，有兩種選擇可以重新引導BQE上大量的汽車和卡車交通；方案一是在晚上和周末關閉懸臂公路，以便進行施工，但這將要求交通改道到其他公路，導致穿過住宅區的交通猛增。

另一選擇，則是在貼近現有的BQE處建造一條「臨時公路」，讓BQE的車流可以繞過正在施工的路段。交通局表示，這種臨時公路大約需要一年時間建造。

目前當局還沒有做出最終決定，但如果不採用「臨時公路」的繞行方案，可能導致更多的延誤和不斷膨脹的建造成本。

不過，儘管紐約市 將出資數十億元大修BQE中央段的破敗的三層懸臂梁公路，但州政府對自己負責的BQE南北兩端卻無意進行改造；市交通局的建議清楚表明，紐約市希望竭盡全力處理BQE產生的問題，扭轉數十年來BQE對社區的負面影響。