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中城組織 設「時報廣場無賭場聯盟」

記者劉梓祁／紐約報導
時報廣場無賭場聯盟表示，若賭場建成，恐將對公共安全、營商環境等產生影響。(記者顏嘉瑩／攝影)
時報廣場無賭場聯盟表示，若賭場建成，恐將對公共安全、營商環境等產生影響。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約州計畫在下州新核發三張賭場執照，其中一選址包括時報廣場，著名的凱撒宮(Caesars Palace)正計畫入駐，引來社會各界不滿；由多個中城組織組成的「時報廣場無賭場聯盟」(No Times Square Casino Coalition)近日發表聲明，反對在百老匯1515號建設賭場，擔憂將對公共安全、營商環境等產生影響。

「時報廣場無賭場聯盟」是由代表劇院業主和製片人的百老匯聯盟(Broadway League)領導，並獲得至少五個社區協會和其他企業業主支持。

該聯盟在聲明中表示，隨著春季的到來，爭奪州內賭場許可證的競爭也將加劇，賭場選址委員會(Gaming Facility Location Board)的申請要求已經明確固定，只有得到社區支持的項目，才會提交給州博彩委員會(Gaming Commission)審議；如果賭場將進入時報廣場，社區將明確表示反對，不會動搖。

對於賭場進駐中城，該聯盟的主要擔憂包括：在已經嚴重堵塞的社區造成更嚴重的交通壅堵；擔心遊客會被吸引留在賭場內，而不是支持該地區的餐廳和現有娛樂場所；以及干擾在過去幾十年內不斷推動城市就業和經濟增長的商業。

目前賭場牌照的競爭激烈，至少有八個競標方已經提交了申請，但只有三個名額可供分配。新建賭場和其可能帶來的收益吸引了來自各地的投標者，甚至包括長島業者。

有業內人士預計，皇后區亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)和揚克斯賽馬場(Yonkers Raceway)將分別獲得許可證，因為它們已經擁有老虎機。

對於另一個牌照的競爭，競標地還包括花旗球場(Citi Field)、高檔百貨Saks Fifth Avenue頂樓、哈德遜廣場(Hudson Yards)和中城聯合國大廈旁，以及康尼島、威利點(Willets Point)、納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)，現有電子遊戲執照的雲頂世界(Resorts World)和皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)也有望升級。

關於賭場牌照的決定將由州博彩委員會做出，預計結果最早將在夏季公布。

時報廣場 百老匯 長島

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