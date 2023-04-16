市警總警司涉濫用職權 遭公民投訴委員會證實

與華社交好的馬德雷，涉因幫助一名退休警員，濫用職權被證實。圖為他此前與亞裔商家探討轄區犯罪激增問題。(本報檔案照)

紐約市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)此前涉嫌徇私，無罪釋放被捕退休 警員，在15日遭到公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)證實；目前委員會已將懲處權交由總局長西維爾(Keechant Sewell)，若馬德雷拒絕接受處罰，案件或進入聽證階段。

馬德雷涉嫌在2021年11月濫用職權，於布碌崙 (布魯克林)73分局轄區幫助自己前同事、退休警員佛雷斯特(Krythoff Forrester)無罪釋放，後者因三名少年用籃球打壞了其家庭經營小商店的監控探頭而被惹怒，從而持槍威脅。

經過一年多調查，CCRB代理主席賴斯(Arva Rice)15日在一份聲明中表示，委員會全體成員審議了此案，並仔細檢查了證據，證實馬德雷確實存在不當行為。

CCRB表示，根據市警的紀律規範，建議對馬德雷進行指揮紀律處分，最多減少十天假期；目前懲處權交由總局長西維爾，若馬德雷拒絕被處罰，案件或進入聽證階段。

但代理三名被槍追打少年的律師則要求馬德雷辭職，稱其選擇性執法是以犧牲所有人利益，卻只為權貴服務的明顯特徵。

馬德雷與華社的關係友好，他在2020年市警換血時，因升任社區事務處(Community Affairs Bureau)主管而走進公眾視野，而後因紀律問題被調至政府樓部管(Chief of Housing)擔任主管，但後又一躍晉升巡邏長、總警司，登至部門高層二把手；三年間他曾多次出席社區活動以及拜訪華社探討治安。

市府紀錄顯示，除了涉及此次案件外，馬德雷在數十年的警察 生涯中，曾四次受到CCRB的調查；這四起案件都涉及濫用職權指控，但都沒有得到證實；他此前還被指與下屬有婚外情，該訴訟目前仍在曼哈頓高等法院審理。