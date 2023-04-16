市府耗資百萬 BQE安裝超重傳感器

市府推動在BQE上安裝超重車輛傳感器，對非法超重卡車開罰。(市交通局提供)

為保護布碌崙 (布魯克林)-皇后區 高速公路(BQE)不斷惡化的三層懸臂梁公路，延長其使用壽命，市府原定於1月推出非法超載車輛罰款系統(WIM)，但卻屢屢遭延後；據了解，市府日前已簽署一份100萬元的合約，將在BQE上傳感器，對超重卡車自動開罰單。

WIM是一個全國首創的自動執法系統。這個系統在路面上設置傳感器，對沿途非法超重的卡車進行稱重和拍照，並發出高額罰款；此前安裝遭到推遲，根據市交通局，由於聯邦標準還不包括WIM使用的新技術，因此安裝前需滿足聯邦要求，還得校准重量傳感器等。

11日市府與紐約大學的C2SMART中心簽署的新合約，將在布碌崙高地(Brooklyn Heights)的桑德斯 街(Sands Street)和大西洋大道之間(Atlantic Avenue)的BQE路段，安裝「移動稱重」傳感器。

這些傳感器將被用來識別公路上超過法定限重40噸的卡車，超重的卡車將自動被處以最高7000元的罰款；根據市交通局研究後，過重的卡車會加速BQE三層懸臂路段的老化，對公路的結構產生影響，甚至造成危險。

州議會最終於2021年授權對超重卡車實施罰款。據統計，BQE駛往皇后區方向的卡車約有11%超過了40噸，有些卡車甚至超重兩倍。

目前還不清楚超重卡車罰款系統何時正式實施。市交通局官員說，11日批准的合約包括在皇后區方向的三層懸臂公路上安裝重量傳感器，史泰登島方向的傳感器將會在之後安裝。