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AI監測交通 全市4區12處試點

記者許君達／紐約報導
市交通局近日在全市12處增加AI傳感攝像機，紀錄市民使用街道情況。(市交通局提供)
市交通局近日在全市12處增加AI傳感攝像機，紀錄市民使用街道情況。(市交通局提供)

紐約市近日在除史泰登島外的四大區，啟動一項試點計畫，鎖定12個交通繁忙路段，配置先進的探測相機和全自動數據分析系統，替代成本高昂且費時費力的人工計數方式，以更加了解街道用途，為未來街道重新設計提供資訊。

這款系統由城市數據分析服務提供商Viva公司開發，運用人工智慧(AI)技術的傳感攝像機，可以自動識別和區分所拍攝到的各種不同出行方式，包括行人、自行車、電單車、汽車、公車和卡車等，並可以做到實時計算穿越鏡頭視野的人車數量、測量行進速度，並偵測包括碰撞或險些碰撞等的「近距離」事件。

後台系統則可以在收集前端設備所監測到的數據，分析用路者的身分和使用方式，以為未來有關交通的決策提供數據支持；目前，這類數據都是由人工站在街角手動收集，人力成本高，且在持續時間、數據廣度和準確性都有受限。

該設備將加設在包括布碌崙(布魯克林)大橋的曼哈頓一側、中央公園西側道路以及哥倫布圓環，還有皇后區傑克遜高地34大道和77街、艾姆赫斯特百老匯和Vietor大道等處；若12處試點計畫效果良好，市府將擴大計畫。

市長亞當斯自稱是「技術控」，他表示這項人工智慧系統，能節省時間、金錢和生命，更迅速地使紐約的街道更安全。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，這項新技術與創新方法，將可以預防更多的悲劇發生，並長時間監控並了解市民如何使用街道，幫助當局了解應該如何施政才能進一步改善交通安全。

不過，也有居民對於這項技術存有疑慮。有人表示，迅速且高效的數據收集和分析讓人感覺隱私受侵犯，擔心自己被監視。

市府則承諾，在試點結束後，會將所有收集到的數據在市府開放數據門戶網站上公布，公開的數據內將不會包含個人身分識別信息，而攝像機拍下的影像，會在數據被提取後立即銷毀。

市交通局在威廉斯堡附近一處路口收集到的道路使用情況。綠線為車輛通過軌跡，深藍線為...
市交通局在威廉斯堡附近一處路口收集到的道路使用情況。綠線為車輛通過軌跡，深藍線為行人軌跡。(市交通局提供)

人工智慧 亞當斯 布碌崙

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