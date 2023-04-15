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路邊共享汽車計畫 市交通局擴大實施

記者劉梓祁／紐約報導
包括zipcar在內的汽車共享公司與市府合作，將在社區擴張共享汽車計畫。(Getty Images)
包括zipcar在內的汽車共享公司與市府合作，將在社區擴張共享汽車計畫。(Getty Images)

市交通局(DOT)日前宣布，將再一步擴大市內路邊共享汽車計畫(Curbside Carshare Program)，在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區布朗士，再新增270個新路邊共享汽車停車位，藉此鼓勵民眾使用共享汽車、減少私家車，也能再減少7％的溫室氣體排放和6％的汽車行駛里程。

市交通局表示，新計畫在先前230個試點停車位成功的基礎上推出，使共享汽車專用車位數量增加一倍以上；試點數據顯示，每增加一輛共享汽車，就會能夠減少四輛私家車的交易，從而達到減少溫室氣體排放和緩解交通壅堵的目標；新車位的設置工作已經開始，將供共享汽車使用的車位總數增加至了552個，並會在年內確定未來車位的設置地點和時間。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，便捷的共享汽車服務已經被證明是減少溫室氣體排放和減少街道上車輛數量的有效途徑，將該計畫擴大一倍使路邊共享汽車服務引入更多社區，不僅能夠節約居民資金，也能為將來計畫的拓展提供參考。

市長亞當斯說，紐約市的共享汽車計畫已被證明可以有效減少溫室氣體排放，並為市民在出行時提供了不擁有汽車的選擇，該計畫經過廣泛社區反饋和深入研究，結果表明共享汽車使紐約更安全、清潔和健康。

根據交通局規畫，新車位的設立與Zipcar、Getaround和Truqit三家共享汽車公司合作，在曼哈頓西村、皇后區秋園丘和布朗士貝德福德公園等社區設置，並在已有車位的社區增加了共享汽車服務，比如曼哈頓東哈林區、皇后區傑克遜高地、布碌崙威廉斯堡和布朗士帕克徹斯特。

汽車 布朗士 皇后區

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