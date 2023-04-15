鼓勵未成年人吸菸 電子菸公司遭罰4億

鼓勵未成年人吸菸，州檢察長詹樂霞日前宣布與JUUL達成協議，支付4億用於建立未成年人戒菸項目。(路透)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)近日宣布，與電子菸公司JUUL Labs Inc.達成最大跨州協議，因其廣受年輕甚至未成年人的喜愛，而導致吸菸者年齡愈低，該公司同意將支付4億元，為紐約在內的六個州和華府，建立未成年人戒菸項目，紐約將獲得1億。

JUUL電子菸設備於2015年首次在美國推出，尼古丁含量達到每毫升59毫克，口味包括 「芒果蜜」、「皇家 奶油」、「高山漿果」 等，一度風靡於各大年輕人聚集的音樂節以及夜店場所。

2019年11月詹樂霞起訴JUUL的欺騙和誤導性營銷，讓年輕模特使用水果、甜品等螢幕修辭引誘年輕人，其產品的尼古丁含量也不符合事實，稱產品比香菸更安全，歪曲了 安全性和治療價值。

訴訟稱，JUUL的行為違反了紐約的「一般商業法」，該公司甚至直接向高中生推廣，違反了「紐約公共衛生法」禁止向未成年人出售銷售菸草產品；致使在紐約高中生使用電子菸的比率，從2014年的8.1%一躍至2018年的23.5%。

作為詹樂霞和加州 檢察長邦塔(Rob Bonta)共同領導的多州協議的一部分，JUUL共支付4億6200萬元，紐約將在八年內獲得1億1279萬，自協議簽署之日起90天內支付首筆款項，用於支持未成年人戒菸。

除此之外，協議還對JUUL的行銷售進行了具體的限制，包括禁止直接或間接對青少年群體進行行銷活動；詹樂霞表示，將成癮產品放在未成年人手中，並說服他們這是無害的，從而引發了全國範圍內的公共衛生危機；商家今天要為其造成的傷害付出代價，不但紐約的年輕人要永遠放下電子菸，他們的後代也要了解電子菸的危害。