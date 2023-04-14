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紐約市新規：晚上才能堆垃圾 華人憂：不安全

記者高雲兒／紐約即時報導
垃圾堆放新規讓部分華人居民憂心，天黑後才能把垃圾拿出來，在犯罪率高的當下感到不安全。(記者顏嘉瑩／攝影)
垃圾堆放新規讓部分華人居民憂心，天黑後才能把垃圾拿出來，在犯罪率高的當下感到不安全。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市的垃圾堆放新規於本月初生效，為遏止鼠患，新規規定民眾需在晚6時或8時才可將垃圾堆放在路邊等待收集。近日轄管包括法拉盛等區域的市警109分局警民會上，就有多位與會者對新規定不滿，認為在天黑後才可扔垃圾，在如今高犯罪率的背景下感到不安全。

本月1日起市府規定，將原定可於下午4時將自家垃圾放在人行道等待收集的時間，延後至晚6時或8時，以防止放在路邊的垃圾吸引更多老鼠，擴大原本就嚴重的鼠患。

13日晚109分局舉辦4月警民會，市清潔局重申4月是垃圾堆放新規實施的寬限期，對違規者只警告不罰款，但會上不少民眾對此新規有顧慮，一些老人說不論是6時還是8時，到了冬天都意味著必須在天黑後才能把垃圾拿出去，高犯罪率讓他們對此事深感不安。

對此有居民提議，市府可以分夏、冬兩個時間段，規定不同的堆放垃圾時間，但也有居民表示，這使垃圾堆放更加複雜。市清潔局官員回應，將會考慮此問題。

同時對於法拉盛的無證攤販，霍爾(Louron E. Hall)表示，雖然清理小販的職責被轉交到市清潔局，但是分局也針對小犯科普和逮捕；他表示，將不定時持續執法，給小販施加壓力，保持街道整潔。

根據過去一個月的市警統計犯罪數據，在109分局轄區內，搶案增長93%，從15起增加到29起，且大部分案件都針對店家；霍爾表示，警局將在許多商場內也增派警力，也提及即將實施的「非法侵入商家通知」，能夠幫助商家提高安全性。

針對個人的搶案案件，警局近來偵破也較迅速，霍爾以本月獲獎的三名警員偵破的案件為例。上月23日，在三福大道和邦恩街(Bowne St)路口，一名17歲少年在公車站候車時手機被搶，警員花了30分鐘勘查整個法拉盛地區，並根據電子設備的查找功能，迅速找到並逮捕這一夥嫌疑人，四名男嫌最大的16歲，最小的才12歲。

另外轄區內激增的案件是家庭暴力，警員積極地去聯繫和幫助受害者，將於下次會議提供更多相關報告細節。

最後的入室盜竊案(burglary)，在過去28天增長44%，霍爾表示，針對住戶的入室盜竊案增加不少，嫌犯經常戴著口罩，背個大背包，鬼祟靠近車輛或住家附近，社區協調警員(NCO)將進行密切監視，預防更多犯罪發生。

109分局警民會上，三名抓獲搶手機團伙的警員收到表彰。(記者高雲兒／攝影)
109分局警民會上，三名抓獲搶手機團伙的警員收到表彰。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛 紐約市 口罩

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