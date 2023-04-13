法拉盛大火 疑從戶外餐棚燒起 多家店舖暫停營業

刺客紋身門面遭毀，店內也基本完好。(記者高雲兒／攝影)

位於皇后區法拉盛 37大道的四棟商住大樓，於12日清晨突發兩級大火，火災發生後，燒到停在一旁的車輛導致爆炸，大火延燒至馬路中央，現場頓時陷入一片火海，所幸及時疏散，無人受傷；根據圍觀群眾，疑似為起火點的戶外餐棚「裡面經常有遊民 」，不過目前市消防局仍在調查起火原因。

根據市消防局，位於法拉盛37大道133-42號到133-48號的四棟大樓，於12日清晨約4時至6時左右發生大火，起火點疑似為戶外餐棚；圍觀群眾表示，火苗疑似從餐館「九湯屋」的戶外餐棚竄出，導致停在路邊的汽車起火爆炸，火勢因此燒到馬路中央，而該處經常見到遊民逗留。

檢修人員正將木板將以及破損的門窗遮擋並固定住。(記者高雲兒／攝影)

消防人員趕到現場後，約在一個多小時後控制火勢；四棟大樓為商住樓，一、二樓為店鋪，三、四樓則為住宅。

在火勢被撲滅後，四棟大樓的一、二層外部均嚴重燒毀，門牌門面看不出原樣，檢修人員則忙著用木板將破損的門窗遮擋並固定，現場散落玻璃渣和燒毀的殘渣，不過店內基本完好。

三樓和四樓仍然可以居住。(記者高雲兒／攝影)

位於火災意外隔壁，倖免於難的店家「次第花開」表示，聽聞發生火災後，當天早10時到場檢視店內情況，幸虧店裡「毫髮無傷」，「連門牌都是好的」，於當日正常營業。

不過遭到嚴重燒毀的「九湯屋」業者則感到「欲哭無淚」，另外三個嚴重燒毀的一樓店家，分別是「刺客紋身」、「隱扎家日本料理」以及「青沐」，仍在評估損失。

消防人員在現場灌救。(截自Citizen)

其他受到影響的店家，一間二樓的SPA店主表示，將有一段時間無法營業，另一間護理中心業者則對此憂心忡忡，她說要等到各項檢查做完才能營業，「不知道要等多久」。

根據現場緊急消防服務(Emergency Fire Services)的工作人員，三樓四樓仍然可以居住，不過目前停電，將由相關單位處理；該名工作人員表示，大火的修繕時間可能要三到六個月，取決於保險 公司的調查和速度。

133-48號的業主表示，雖然有保險公司可以理賠，但是理賠的金額一般小於租金收入；133-46號的業主則被現場市房屋局人員告知，四棟大樓都將收到罰單，但沒有透露具體原因。