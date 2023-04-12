市議會提案 擴大2弱勢族群庇護

紐約成為庇護中心，市議會提案立法增加收容服務的針對性和服務範圍。(美聯社)

紐約市 的庇護 體系的危機因面臨數量空前的遊民 和無證客的雙重衝擊而危機重重，近日，市議會提出兩項新提案，旨在加強和改善對於性少數群體和青少年的庇護服務。

兩項提案由市議會青年服務委員會主席斯蒂文斯(Althea Stevens)提出。其中一項要求市府每季度報告申請庇護的性少數群體數量，並指出有多少性少數者被庇護系統接納、有多少人被拒之門外；另一項提案要求行政部門允許所有24歲以下的無家可歸和離家出走者，在市內幾家由市府資助的收容所內能快速獲得床位，以避免傳統申請過程中長時間的等待。

知情人士表示，新的提案有助於修復該體系目前存在的一些漏洞。此外，現在的青少年庇護所與成人庇護所有所不同，會提供更多職業培訓、醫療護理等服務，但青少年在申請進入這些機構時會面臨與成人庇護所一樣的複雜程序。

斯蒂文斯說，這些無家可歸的弱勢群體沒有得到足夠的關注，這導致為他們服務的機構，也很難得到充足的資金。

市主計長蘭德(Brad Lander)辦公室發布的報告顯示，紐約市庇護收容系統所服務的人口，已從去年7月的4萬8547人，增長到今年2月的近7萬1000人。

據了解，紐約所面臨的庇護所危機由多重原因構成。除了本地原有的遊民與失去住房者，還疊加了從南方邊境湧入的境外庇護客，以及因權利被剝奪，而從其他保守州湧入紐約的尋求庇護者，其中很多是性少數人群。

無家可歸青年服務機構Ali Forney中心的技術和宣傳主任斯旺森(Nadia Swanson)說，「年輕人不得不來紐約，因為他們的權利在肯塔基州、在田納西州被剝奪了」。

紐約正在成為美國的一個性少數群體庇護中心，斯旺森預計，未來還會有更多青年人從全美各地來到紐約尋求生存，他表示，現在立法收集有關這個人群的數據，將有利於未來為他們提供更多更符合需求的服務。