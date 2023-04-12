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紐約州預算卡關 議會：保釋法有解 與霍楚接近共識

記者胡聲橋／紐約報導
霍楚與州議會就保釋金等爭議議題上無法達成共識，導致州預算案二度延宕。(州長辦公室提供)
霍楚與州議會就保釋金等爭議議題上無法達成共識，導致州預算案二度延宕。(州長辦公室提供)

本應於1日就截止的紐約州預算談判案，受到州長霍楚(Kathy Hochul)和議會就多項爭議議題上無法達成共識，於本周二度延期；州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)11日稱，議會和州長就修改保釋法接近於達成「總體協議」，預計預算談判將很快能有實質性進展。

州議會和霍楚在預算談判中，就保釋問題陷入了近兩周的僵局。霍楚提出，取消要求法官採取「最低限制」措施確保嫌犯獲釋後按時出庭的條款，對法官給出絕對清晰的規則，讓法官在給惡性犯罪嫌疑人設保時沒有顧慮，可更容易設定保釋金。此舉遭到了民主黨進步派的強烈反對。不過，史都華-考辛斯11日說，她相信雙方有共同立場，很快就能達成一項「總體協議」。

儘管史都華-考辛斯沒有透露具體細節，但她表示，最近幾天，州議會民主黨高層人士有逐漸一致的意見，只要最終的協議不違反該法彌補刑事司法系統中不平等現象的初衷，他們願意在這個問題上與霍楚達成妥協。

霍楚表示，她提出這一建議，部分原因是為了澄清法律，並在一些案件中給予法官更多的自由裁量權。但民主黨領導人認為，法官已經可以在許多情況下設定保釋條件，不需要更多自由裁量權。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯稱很快會就修改保釋法達成總體協議。(議員辦公室提...
州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯稱很快會就修改保釋法達成總體協議。(議員辦公室提供)

保釋法的反對者稱，實施保釋法使紐約州的安全度明顯下降，犯罪率顯著上升，但保釋法的支持者認為，紐約犯罪率上升與保釋法無關，新冠疫情造成的社會混亂應該對犯罪率上升負責。

除了試圖修改保釋法以外，霍楚還提出了增建郊區新房的議案，在未來十年增建80萬個住房單元並允許州政府進行干預。史都華-考辛斯說，紐約必須處理目前住房短缺的問題，但不少州參議員都計畫讓城鎮和社區拿出自己的激勵機制，而不願意讓州政府插手。

保釋法和住房是預算談判中涉及最多的問題，其他問題還包括擴大特許學校、提高紐約州的最低工資以及可能對年收入超過500萬美元的紐約富人增稅等。

紐約州新財政年度從1日開始，但因為州預算方案談判未能達成共識，最後期限已經從1日延長至10日。10日，州議會又通過了第二項臨時性支出措施，為紐約州政府提供未來七天的運轉資金。

州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯稱很快會就修改保釋法達成總體協議。(議員辦公室提...
州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯稱很快會就修改保釋法達成總體協議。(議員辦公室提供)

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