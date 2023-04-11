紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約市近來發生模式銀行卡竊案，嫌犯聲東擊西盜走被害人銀行卡，然後提領大量現款。圖為嫌犯作案照片。（市警局提供）

紐約市近來發生至少15起新手法的竊案，竊賊待受害人在提款機完成交易，假意提醒他的現金掉落地上，等受害人低頭尋找時，竊賊將仍插在機器上的銀行卡取走，然後提領大量現款，市警10日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

市警局指出，這15起銀行模式竊案，橫跨曼哈頓上東第19分局、布朗士第43、50分局、布魯克林(布碌崙)第84、94分局、皇后區 華人聚居的第104、112、以及115分局轄區，作案時間在2月3日以及3月10日之間，竊案多發生在上午10時至傍晚4時前，作案地點則為花旗銀行(Citibank)的多個分行。

通常，一到兩個嫌犯待受害人完成一筆交易後和他搭話，提醒他是否將現金掉落在地上，當受害人低頭尋找時，其中一名嫌犯則會伺機取走仍插在取款機上的銀行卡，然後從帳戶提領大量現金。嫌犯據信是在接近受害人之前，偷看到了他的銀行卡密碼。受害人的損失金額從數百元至數萬元不等。

警方表示，銀行模式竊案中，最高一筆損失達2萬1500元，2月17日(周五)中午12時12分，一名60歲男子到位於皇后區瑞吉屋(Ridgewood)大都會 大道(Metropolitan Ave.)的花旗銀行提款，當他完成交易，兩名陌生人靠近，問他是否掉落現金。當受害人檢查時，其中一名竊賊取走了留在機器上的銀行卡。受害人直到接獲通知，帳號裡被提領2萬1500元，才得知銀行卡遭竊。研判受害人的銀行卡密碼，在兩名竊賊作案之前已被偷看到；作案過程中未有人受傷。

一名皇后區的華警表示，近來在華社法拉盛，也有歹徒光天化日下持刀搶劫，治安已經越變越差。而不少銀行提款機的鍵盤數字很大，若不遮擋，很容易被看清按下的密碼，有一次他在銀行玻璃門外執勤，都能看到提款人按下的數字，他提醒民眾提款時需加強防範意識，用手擋住鍵盤再輸入密碼，並時刻注意周圍的可疑人士。

警方10日公布部分竊案的作案圖片，表示目前尚不知15起竊案是否為同一犯罪集團所為或其中關聯，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。