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洛克威海灘今夏仍關 海邊步道可用

記者高雲兒／紐約報導
皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)建設將持續整個夏季，但不會影響到海邊步道。 (市長辦公室提供)
皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)建設將持續整個夏季，但不會影響到海邊步道。 (市長辦公室提供)

皇后區的洛克威海灘(Rockaway Beach)將在今夏持續關閉，但不會影響海邊步道；據了解，今年5月底紐約市將有70多個海灘開放，著實不必擔心沒地方戲浪。

紐約市公園局與隸屬美國國防部的美國主要水利管理機構陸軍工兵團(US Army Corps of Engineers，USACE，以下簡稱工兵團)日前宣布，本季度將有70多個海濱街區開放游泳，除了耗資3.36億元的大西洋海濱恢復項目 (Atlantic Shorefront Resilience Project)，從116號海灘街到143號海灘街的10-15個街區的海灘通道將暫時關閉。

該項目於2020年啟動，計畫到2026年結束，旨在應對幾十年來沿海風暴對洛克威海灘造成的嚴重侵蝕， 該項目主要通過加強沙丘繫統的建設，提高沙子堆積的能力，使海灘面積變大並減少侵蝕，以更好地抵禦風暴。

沙灘建設將在國殤日(Memorial Day)周末重啟，但海灘通道的關閉將會逐步進行，但整個洛克威海灘的海邊步道將持續向遊客開放。

市長氣候和環境正義事務室執行主任Kizzy Charles-Guzman解釋說，這次建設也是為了讓周邊的居民免受海岸風暴的影響，「臨時的海灘關閉將有助於保護這個社區，為我們帶來一個所有紐約人都能享受的更安全、更有彈性的海灘。」

紐約市的70多個海灘將於2023年5月27日(周六)開放，一周七天從上午10時到下午6時。更多紐約市海灘信息和資訊可瀏覽https://www.nycgovparks.org/facilities/beaches。

紐約市 風暴 步道

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