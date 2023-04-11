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勒維爾第2電車充電站啟用 亞當斯站台

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯在勒維爾電動汽車充電站，為一輛新車首次充電。(市長辦公室提供)
市長亞當斯在勒維爾電動汽車充電站，為一輛新車首次充電。(市長辦公室提供)

勒維爾( Revel)公司10日在布碌崙(布魯克林)南威廉斯堡(south Williamsburg)啟用了一個嶄新的電動汽車充電站。市長亞當斯(Eric Adams)和紐約市出租車管理局(TLC) 局長都勇(David Do)等人，出席了這個充電站的啟用儀式。

總部位於布碌崙的勒維爾公司這個新電動汽車充電站，包括15個公共電動汽車充電位，充電速度可達150千瓦時。

以出租電動輕便摩托車聞名的勒維爾公司，現在經營著一支由藍色的特斯拉Model Y和Model 3組成的出租車隊，人們可以通過該公司的App來召喚這些特斯拉出租車。

亞當斯、都勇和紐約市經濟發展公司(EDC)負責人金博爾(Andrew Kimball)，一道出席了勒維爾公司第二個公共電動汽車充電站啟用儀式，亞當斯當場還為該公司一輛電動車進行了首次充電。

亞當斯表示，這個充電站是紐約州最大的向公眾開放的超快速充電站，將有助於支持紐約市優步和Lyft車輛的電動車化，從而使紐約市進入一個更清潔、更環保的未來。

據悉，勒維爾公司新開設的這個充電站，將每周7天、每天24小時地全天候向公眾開放，且無需入場費，能夠為任何品牌的電動汽車充電。勒維爾公司建設的第一個充電站在布碌崙的Bedford-Stuyvesant地區，另外還有三個類似的充電站正在建設中，其中一個位於皇后區，擁有60個充電位；另一個在南布朗士區，有30個充電位；還有一個位於曼哈頓下城，擁有10個充電位。

勒維爾公司首席執行官兼聯合創始人萊格(Frank Reig)說，勒維爾正在改變並創造紐約市公共電動汽車充電站的格局。

汽車 紐約市 亞當斯

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