市議會提案 第三方售票平台須列所有明細

市議會有望在本周通過一項提案，規定第三方的娛樂或體育售票網站等平台，需要列出所有手續費及服務費明細，防止引誘及訛詐相關消費者。

提案規定，諸如StubHub及Ticketmaster等第三方售票平台，在用戶點擊購票前，需要列出所有隱藏的手續及服務費，而不將這些「隱藏費用」放在交易的最後一步，違規平台則將每次處以最高500元的罰金。

提案由前硬核朋克搖滾吉他手、現布碌崙 (布魯克林)市議員紀思庭(Justin Brannan)提出，他表示，平台有時宣傳20元的門票，但當用戶支付完各類意外費用後，實際上花了80元，例如在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)洋基體育場看球或是在百老匯 看戲，在這些平台所支付的額外費用，有時高達票價的30%。提案通過要求這些售票平台列出總價，將終結「誘餌廣告」(Bait advertising)時代，「無論是音樂會還是球賽，這些公司都需要停止剝削粉絲」。

該提案並未限制第三方平台收取的額外費用上限，不過紀思庭表示，通過將這些費用明細列出，也可使整個交易過程更透明化，並使得部分收取高額服務費的平台感到「尷尬」。

據悉，該提案首次在2018年提出，但當時反應寥寥。此次則將於11日(周二)在市議會投票 ，目前已在議會得到壓倒性的支持。不少民眾也紛紛表示歡迎，陳女士指，許多票價看似低廉，但加上各種名目的手續費及稅費後則提高三分之一，不僅是體育以及娛樂平台，預定酒店的第三方平台也加諸許多手續費，還有「目的地費」(destination fee)，有時這些費用甚至還在押金裡直接扣除，令人防不勝防，呼籲議員也將立法延伸至酒店行業。