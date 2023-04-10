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紐約州議員提案 禁中國買本州農地

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約州議員提案，將禁止包括中國在內等敵對國的政府企業在紐約州買地，圖為紐約上州的太陽能發電站。(美聯社)
紐約州議員提案，將禁止包括中國在內等敵對國的政府企業在紐約州買地，圖為紐約上州的太陽能發電站。(美聯社)

隨著本月紐約州下年度總預算談判截止日迫近，紐約州議員在近日提案，禁止中國等「敵對國家」藉由政府企業(entities owned by state)購買紐約州農地。

目前，全美已有14州通過立法，禁止中國等國家公司購買當地農地，另有15州正在考慮相關立法。

擬禁止古巴等敵對國買農地 

紐約州民主黨籍州眾議員、州眾議會鄉村資源委員會主席以及農業委員會成員桑塔巴巴拉(Angelo Santabarbara)近日提案，禁止中國、古巴、伊朗、北韓、俄羅斯、委內瑞拉等敵對國家的政府企業購買該州農地。提案還要求紐約州農業及市場廳(Department of Agriculture and Markets)提出一份詳細報告，說明外籍地主擁有的農地總量、每年的用地變化、以及農地用途。

確保國安 保護美食品供應

桑塔巴巴拉表示，在與間諜活動相關的國家安全問題上，禁止中國等敵國家繼續購買大量農地非常重要。該提案將確保未來在紐約州，任何農地都不會被對國家安全構成威脅的敵國購買，並保護美國的食品供應鏈。

根據聯邦農業部最新統計，紐約州有近75萬6000畝農地由外籍公民、團體、公司或政府持有，占總土地數量的3.8%。

聖勞倫斯郡(St. Lawrence County)有最多的外籍農地產權，土地總面積達16萬226畝。在哈德遜河谷(Hudson Valley)地區，杜且斯郡(Dutchess County)的外籍農地最多，占5659畝，威徹斯特郡(Westchester County)、博南郡(Putnam County)、蘇利文郡(Sillivan County)的數據則不在列。

中國在美擁19.2萬畝農地

2020年的估算數據則表明，中國在美國擁有約19萬2000畝農地，土地資產估計總值達19億元。

聯邦農業部還表示，包括緬因州以及德州在內的全國大多數的州，對於外籍農地產權幾乎不存在監管或相關規定。目前，全美已有14州通過立法，禁止中國購買當地農地，指中國偵察氣球於2月曾出現美國上空，侵犯美國主權；必須保護州主權、農民、及糧食供應，避免出現遭敵對國家控制的可能性。此前川普曾表示，如果他再次當選總統，將完全禁止中國公民購買美國農地。

紐約州 古巴 農業部

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