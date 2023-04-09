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天氣漸暖走出戶外 「春季家庭同樂日」洋溢歡笑聲

記者劉梓祁／紐約報導
同樂日活動合影。(記者劉梓祁／攝影)
同樂日活動合影。(記者劉梓祁／攝影)

由王嘉廉社區醫療中心聯合帝國十字藍盾健保公司、紐約勵馨婦幼關懷中心聯合主辦，市議員黃敏儀、州眾議員李羅莎共同贊助的法拉盛「春季家庭同樂日」8日舉辦，現場除了提供健保資訊，更有各種親子遊戲，不少民眾趁著天氣轉暖，帶著孩子到場參加。

王嘉廉在現場提供民眾有用的健康資訊。(王嘉廉社區醫療中心提供)
王嘉廉在現場提供民眾有用的健康資訊。(王嘉廉社區醫療中心提供)

當天的活動在凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)舉辦，現場提供包括社區服務以及醫療保險資訊、反仇恨安全及新冠相關資源、乙肝篩檢、老少咸宜的健康運動，以及面部彩繪、趣味遊戲、音樂表演等親子活動；民眾在戶外踏青及觀看表演，也了解紐約州有哪些低收費的優質醫療保險，並與王嘉廉社區醫療中心的醫護人員、其他社區服務機構及民選官員見面。

市議員黃敏儀表示，對於在公園內再次舉辦春季同樂日感到興奮，此次活動不僅提供了趣味活動，還為社區民眾提供了免費的社會服務資源、健康諮詢和篩檢，給法拉盛居民提供了一個關注身心健康的好機會。

同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)
同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)
同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)
同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)

她說，無論年齡，所有人都應該每年進行體檢都是至關重要，因此開心見到民眾參加此次活動並瞭解更多健康知識，及享受春天的美好時光。

法拉盛居民丁先生表示，最近天氣轉暖且晴朗，專程帶孩子參加活動並在公園內野餐，孩子對此已期待一周，來到後也非常興奮，既可社交玩樂，又可獲得有用資訊；他也和妻子帶家中長者前來瞭解有關健康的信息，相信會有所幫助。

參與此次活動的機構包括亞美醫師協會、華人策劃協會、啓揚活動中心、韓國社區中心、凱辛納聯合協會、市長移民事務辦公室、民權中心、紐約長老會醫院、紐約市警局、亞協服務中心、皇后區公共圖書館和女青年會等。

★同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)
★同樂日活動現場。(記者劉梓祁／攝影)

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