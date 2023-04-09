復活節撿彩蛋 布碌崙數千人參與 大人小孩玩得盡興

孩子在公園裡撿彩蛋，體驗復活節。(黃妮可提供)

紐約親子 互助會8日在布碌崙 (布魯克林)愛立信公園(Leif Ericson Park)舉行「春日節及復活節 尋彩蛋」活動；當日不到活動開場就有數千名家長帶著孩子前來同樂，在歌舞中感受早春宜人天氣，主辦方則表示，今年參加者比往年都多，看到大家的笑臉備感溫暖。

影音來源：記者張晨

撿彩蛋環節於中午12時開始，當天主辦方準備了2萬顆彩蛋，小朋友們尋到彩蛋後，可用於兌換小禮物。並且在每枚彩蛋中還會裝有亮閃閃的串珠零件，主辦方還在現場提供編繩，鼓勵小朋友們和家長一起親手製作手串、項鍊等工藝品，留下紀念，並促進親子關係。

彩蛋散落在公園四處，上千名孩子在家長的陪同下撿彩蛋。(黃妮可提供) 家長帶著孩子在現場嘗試套圈遊戲贏取獎券。(記者張晨／攝影)

活動現場百餘名義工服務，六組互動娛樂遊戲，眾多資訊攤位，伴隨著文藝表演，老少皆宜；互助會負責人黃妮可表示，當天參加者的規模比往年都多，可能因為今年復活節相關活動較少，因此吸引更多人來參加。

該組織也從好幾周前就開始準備，2萬顆的彩蛋在志工的協助下組裝，才能使當天活動順利進行，「很高興看到布碌崙社區高速路旁，原本一個無人問津的小公園，被這麼多笑臉填滿。」

今年為親子互助會第七年舉行尋彩蛋活動，因為疫情最終得到緩解，黃妮可希望這一天成為加強家長和孩子紐帶的特殊活動。

孩子們與具有復活節特色的小兔子合影。(記者張晨／攝影)

州參議員曲怡文也帶著孩子到場支持，她表示，復活節是西方的重要節日，對於華裔家庭來說未免陌生，但以社區為基礎的互動在潛移默化中影響著孩子的成長，許多教育並非單靠學校完成。

其他民選官員也表示，該活動不但能讓華裔孩子理解西方的復活節傳統，許多贊助機構也藉此宣導使用資源，凝聚社區力量。