紐約市MTA明年須完成81無障礙車站 2055年前為95%地鐵加裝電梯及坡道

MTA必須在2055年前為紐約市95%地鐵與史泰登島鐵路加裝電梯及坡道。(記者張心／攝影)

紐約南區聯邦法官日前針對一項集體訴訟裁定，大都會 運輸署(MTA )須在2055年前，為紐約市95%地鐵 與史泰登島鐵路加裝電梯及坡道，同時為確保進度，法官還要求MTA在明年以前須先完成81個無障礙車站，以符合「美國殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act，簡稱ADA)標準。

聯邦法官拉莫斯(Edgardo Ramos)表示，MTA需要為全市95%的地鐵，包括史泰登島鐵路配備電梯和斜坡，工程截止日期為2055年。目前MTA的500個車站中，僅四分之一符合1990年通過的「美國殘障人士保護法」。

和解協議還包括，在2024年前，在81個車站加裝無障礙設施，作為其2020年至2024年500億元計畫的一部分，以確保MTA能在2055年完成該目標；同時，MTA還必須承諾，將未來所獲撥款的15%，用於無障礙設施的升級。

MTA與維權團體的和解協議，包括2024年前增加81個車站中的無障礙設施。(記者張心／攝影)

該訴訟由殘障人士倡議團體提交，其代理機構、非營利法律權利中心「殘障人權益倡議」(Disability Rights Advocates)律師赫茲曼(Chloe Holzman)表示，儘管距離限期還有幾十年，但倡議者們對此結果仍感到興奮，畢竟這是大家長期努力的結果，以不斷推動MTA全面遵守「美國殘障人士保護法」。

「公共交通是紐約市的生命線，特別是對於殘障民眾來講」，赫茲曼說，不斷幫助殘障市民獲得和其他人一樣的交通、教育、娛樂、醫療、社交資源，保證大家可以享受同樣的待遇，這點非常重要。

然而這一訴求實現起來並非易事。法官拉莫斯在宣布裁定時，對現場使用殘障電動輪椅到場的聽眾說，「據我所知，實現這一要求非常困難」。

這項和解協議不僅殘障人士可受益，惠及人群也一般民眾，像是推嬰兒車的家長、提行李箱的旅人等。

雖然大都會運輸署在去年6月宣布同倡議團體達成和解，同意在2055年前，為當前輪椅使用者和行動不便人士無法進入的300多個車站，安裝電梯和坡道，但這一計畫於拉莫斯7日裁定時才生效。