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市府擬建物流中心 減少送貨卡車臨停

記者許君達／紐約報導
物流配送中心效果示意圖，大型貨車在專用停車位卸貨後駛離市區，貨物轉移至輕型環保運輸車輛上繼續發送到居民家中。(DOT供圖)
物流配送中心效果示意圖，大型貨車在專用停車位卸貨後駛離市區，貨物轉移至輕型環保運輸車輛上繼續發送到居民家中。(DOT供圖)

市交通局(DOT)近日宣布，計畫於市內四區設置的物流配送中心將在今年晚些時候開放，以避免送貨卡車直接進入街道臨停造成壅堵。不過，中心的位置尚未確定。

這個計畫2021年由市議會通過，旨在用設在曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士的「微型中心」為大型送貨卡車提供卸貨車位，然後把計畫送到市內居民家中的包裹轉移到更小、更清潔的車輛上，比如運貨單車、電動小貨車甚至手推車，然後再進入市區。

交通局官員表示，減少市內街道上臨時停靠的送貨卡車，將給行人和送貨工人提供更安全的街道環境，並減少污染物排放。

這項計畫出台的背景是新冠疫情之後，住宅送貨的數量和交通壓力激增。據統計，2019年，全市有60%的快遞是寄給商業客戶，剩下40%為住宅送貨，但疫情之後，目的地為住宅地址的快遞包裹，已達到總貨物量的80%。

交通局官員表示，目前計畫設置的配送中心總數量多達20個，預計第一批配送中心將在今年夏季建成，並計畫在秋季之前至少能有一個配送中心能投入使用。

雖然目前仍未提出配送中心的選址，但根據交通局，理想的地點會是靠近既定的卡車運輸路線，又在公共交通和城市自行車道可達的範圍內。目前，紐約市高昂的用地成本是這項計畫所面臨最大的挑戰之一，為電動貨車和貨運單車充電的基礎設施建設也是一項重大挑戰。

此外，現行州法規定貨運單車的寬度不能超過36英吋，但交通局認為這一限制過於嚴苛，不利於未來從配送中心到居民家中的大量貨運需求。此前，倡導者曾兩次嘗試更新這一法律，但都未能成功。

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