華翁遭超速撞亡 家人路過目睹慘狀

華裔長者在布朗士家門口遭超速者撞亡，家人下班回家巧遇目擊一切。(取自谷歌地圖)

紐約市布朗士區近日發生一起超速肇事逃逸事故，一名從福州移民來美的華人長者騎著電單車被撞身亡，而恰巧其家人路過，看到橫躺在地上的人衣著熟悉，隨後才目睹了這一親人離世的殘酷場景。

警方表示，案件發生在5日晚11點22分左右，64歲的潘華(Hua Pan，音譯)在皮爾斯大道(Pierce avenue)向東騎行，在穿過莫里斯公園(Morris Park)的威廉 斯堡大橋路(Williambridge Road)時，被一輛向北行駛的白色皮卡撞上，潘華連車帶人一起被撞飛到街旁的人行道上。

警方稱，潘華當時是在綠燈下騎行，有先行權，而皮卡駕駛明顯在超速的情況下闖了紅燈；在發現自己撞到人後，肇事者並沒有下車查看傷者情況，反而選擇猛踩油門，繼續沿威廉斯堡大橋路向北逃逸。

救援人員發現潘華住在距離案發地，皮爾斯大街不到200呎的地方，頭部受重傷，躺在路旁；醫護人員立即將傷者送往雅可比醫院(Jacobi Hospital)，仍宣告不治。

潘華的女婿說，他和妻子在回家的路上遇到了這起事故；「我們走過那裡，看到他是華人，又發現他穿的衣服有些似曾相識」，他女婿表示，「當時我們12歲的孩子也從房子裡走出來，看到了這一幕，他現在整晚都睡不著。」

受害者家人表示，潘華來自福建省，大約30年前移民到美國，一直從事餐館工作，原本計畫65歲就退休 ，不想卻在退休前一年遭遇橫禍。

該起意外目前仍在調查中，警方呼籲，若知曉此案相關線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。