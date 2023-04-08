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防盜不力 市府起訴起亞、現代汽車

記者劉梓祁／紐約報導
圖為盜車流程演示。(截自Youtube)
圖為盜車流程演示。(截自Youtube)

根據市警數據，由於啟動存在軟體漏洞，從去年起的起亞(Kia)和現代(Hyundai)車，竊盜分別增長890％和766％，但車商卻拒絕為某些車型配備標準防盜措施；市長亞當斯(Eric Adams)和市府法律顧問拉迪克斯(Sylvia Hinds-Radix)7日宣布，市府準備加入正在全美多個城市進行的訴訟，起訴兩家汽車製造商。

根據市警數據，截至3月26日，紐約市內被盜的起亞和現代車輛總數為633輛，而去年同期為111輛，而大部分盜竊發生在布朗士和曼哈頓北區。

盜車數量的飆升背後是社群媒體的傳播亂象，在如TikTok的視頻平台上，有大量視頻揭示了2011年至2021年間生產的起亞和現代車輛點火系統存在缺陷，這種被稱為「起亞男孩挑戰」(Kia Boyz Challenge)的行動，鼓動觀者非法啟動和盜竊這些車輛。

不法分子可使用任何形狀類似USB線的設備，繞過鑰匙點火程序，直接將發動機和電池相連，而後駕車離開；兩家車商旗下的車輛缺乏防盜系統，特別容易被盜。

亞當斯稱表示，車商對安全問題置若罔聞，讓罪犯輕鬆得手，將追究起亞和現代公司的責任，以維護公共秩序、保護市民財產安全。

拉迪克斯表示，如今罪犯愈來愈創新，市府也更具洞察力預防這些犯罪行為，起亞和現代不負責任的行為導致社區面臨公共安全危機，有必要追究它們的責任。

在市府宣布此次訴訟前，已有包括西雅圖、克利夫蘭和密爾沃基在內的多個城市採取相同行動。

大範圍盜車事件發生後，起亞和現代開始在全國範圍內分發免費方向盤鎖，並為400萬輛車升級防盜軟件。現代公司雖在美國獨立運營，但持有起亞大部分股份。

亞當斯 社群媒體 布朗士

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